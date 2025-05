Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, Rian Johnson rivela se sarà l’ultimo film della serie

Il regista di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, Rian Johnson, ha rivelato se il prossimo film sarà l’ultimo della serie. Dopo il successo del primo, Cena con delitto – Knives Out, nel 2019, il Benoit Blanc di Daniel Craig è poi tornato in Glass Onion, un sequel del 2022. Ora, come noto, il detective è pronto a risolvere un altro omicidio nel nuovo film in cui compaiono anche Josh Brolin, Cailee Spaeny, Mila Kunis, Andrew Scott, Jeremy Renner, Kerry Washington, Josh O’Connor, Thomas Haden Church e Glenn Close.

Nel corso di una recente intervista con Collider, Johnson ha dunque ora condiviso un aggiornamento sul futuro del franchise dopo Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, lasciando intendere che il suo tempo con Benoit Blanc potrebbe non essere ancora terminato, finché “Daniel [Craig] vorrà continuare a farlo e finché avremo un’idea che, per noi, non sia solo un’operazione di produzione di un altro film, ma sia veramente eccitante e spaventosa come “Oh, wow, potremmo farcela?”. Amo questo genere di storie”.

“È infinitamente malleabile e quindi ha infinite possibilità. Ma allo stesso tempo, ne ho fatti tre di fila. Non mi sento affatto esaurito, ma la prossima cosa che ho in mente di scrivere è un originale che non è affatto un giallo. È un genere completamente diverso. Una delle cose che amo del genere giallo è che contiene il mistero. Come la fantascienza, comprende tanti altri tipi di generi. Wake Up Dead Man, il prossimo film, è molto diverso da Glass Onion. È come la notte e il giorno. E quindi, finché continueremo a farlo, sarà entusiasmante”, ha aggiunto il regista.

Come noto, i cast dei film di Knives Out continuano a cambiare ad ogni nuovo film, ma Daniel Craig è rimasto una costante. Blanc è la figura centrale attorno alla quale Johnson costruisce le sue storie di omicidi, il che spiega perché non vorrebbe realizzare un quarto film senza l’attore. Fortunatamente, sembra che a Craig piaccia molto interpretare il detective, come ha dichiarato in precedenza a Variety: “Se Johnson continua a scriverli così, allora sì, li interpreterò”.

I commenti di Johnson e Craig suggeriscono che un Knives Out 4 è quindi solo una questione di “quando” e non di “se”. È possibile che l’accoglienza che Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery riceverà permetterà di capire se il franchise può continuare, ma le recensioni di Glass Onion sono state positive sia da parte della critica che del pubblico, e lo stesso si può dire per il film originale, il che suggerisce che il terzo film parte da una base sicura. Con l’uscita del film nel corso dell’anno e la pianificazione di un altro film da parte di Johnson, il pubblico non dovrebbe però aspettarsi un altro mistero di Benoit Blanc fino al 2029 o oltre.