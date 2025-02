Armie Hammer: il ritorno alla recitazione svelato dalle immagini di The Dark Knight

Dopo alcuni anni di pausa dal mondo del cinema a causa di accuse di abusi, Armie Hammer torna in azione con le prime immagini di The Dark Knight. L’attore di Social Network è pronto a interpretare il ruolo di Sanders, un uomo stufo dell’aumento della criminalità nella sua zona che decide di diventare un giustiziere spietato, diventando così una sensazione su Internet e attirando l’attenzione dell’Interpol. Diretto dal controverso regista e sceneggiatore Uwe Boll, il cast di The Dark Knight include anche Costas Mandylor, veterano di Saw, Jenny Paris e Benjamin Schnau.

Un paio di settimane dopo l’inizio delle riprese del film, Variety ha svelato le prime immagini di Hammer in The Dark Knight. La prima foto mostra il personaggio di Hammer in azione mentre calpesta una figura situata sotto la vista della telecamera, mentre la seconda immagine vede il candidato al Golden Globe in piedi sul set insieme a Boll, Mandylor e al produttore esecutivo Michael Roesch, vestito con l’equipaggiamento da combattimento con il muro dietro di loro con sangue finto e fori di proiettili. Guarda le immagini qui sotto:

Oltre alle immagini, la pubblicazione riporta anche che Boll sta già elaborando ulteriori progetti per Il cavaliere oscuro. Il regista sta attualmente collaborando con Polygon Art, lo sviluppatore tedesco indipendente di videogiochi noto soprattutto per i titoli di azione militare e simulazione, per sviluppare un adattamento videoludico basato sul thriller di vigilantes.

Cosa significa tutto questo per The Dark Knight

Sebbene i primi dettagli della trama del film puntassero in quella direzione, le prime immagini di Dark Knight indicano chiaramente che il thriller d’azione continuerà la tendenza del genere delle storie di un solo uomo. Sin dal lancio del franchise Taken, interpretato da Liam Neeson, la formula dell’eroe solitario è esplosa fino a diventare una delle più utilizzate nel genere, spaziando dai picchi del franchise John Wick, interpretato da Keanu Reeves, e The Beekeeper, interpretato da Jason Statham, ai minimi dei vari film d’azione successivi di Neeson e della serie Has Fallen, interpretata da Gerard Butler.

Dato che Boll sta producendo il film in gran parte da solo insieme a Boris Velican, i suoi piani per un Dark Knight franchise potrebbero benissimo concretizzarsi. Anche se deve ancora trovare un distributore per il film e cercare di recuperare il budget o di realizzare un profitto, avere una visione più ampia della parte finanziaria gli fornirebbe un quadro migliore di come espandere al meglio la serie oltre il primo film. Inoltre, con la Hammer che sta tornando alla ribalta con il film di Boll e alcuni altri progetti, questo da solo potrebbe attirare abbastanza interesse da far sì che il film abbia successo.