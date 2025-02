Captain America: Brave New World ottiene il debutto più grande del 2025 nonostante uno dei punteggi RT più bassi del MCU

Nonostante gli ostacoli, Captain America: Brave New World ha battuto il record del 2025. Il nuovo film della Marvel Cinematic Universe, che segue direttamente la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, vede Sam Wilson (Anthony Mackie), che ha assunto il ruolo di Capitan America, coinvolto in intrighi internazionali insieme al presidente Thaddeus Ross (Harrison Ford). Le recensioni di Captain America: Brave New World sono state contrastanti, con un punteggio del 50% su Rotten Tomatoes al momento della stesura di questo articolo, che lo rende il terzo film della MCU con il punteggio più basso, dietro a Eternals (47%) e Ant-Man and The Wasp: Quantumania (46%).

Secondo Deadline, sabato mattina, Captain America: Brave New World dovrebbe chiudere il suo weekend di apertura con un debutto nazionale di 87 milioni di dollari in 3 giorni e un weekend di 4 giorni tra i 95 e i 109 milioni di dollari durante le vacanze del President’s Day. Questo totale di 3 giorni segnerà il miglior debutto del 2025 finora, più che raddoppiando il debutto di 36 milioni di dollari di Dog Man della DreamWorks, che deteneva il record precedente. Questo segna il terzo miglior debutto per qualsiasi film di Captain America, superando The First Avenger ($65 milioni) ma dietro a The Winter Soldier ($95 milioni) e Civil War ($179,1 milioni).

Powered by

Cosa significa per Captain America: Brave New World

La seconda settimana potrebbe in definitiva decidere il suo destino

Finora, l’uscita di Captain America: Brave New World sembra avere un discreto successo rispetto a molti dei suoi colleghi MCU. Oltre ad aver debuttato più o meno allo stesso livello di The Winter Soldier, che ha incassato 714,4 milioni di dollari in tutto il mondo ed è diventato il settimo film più redditizio del 2014, il suo weekend di apertura dovrebbe guadagnare quasi il doppio dei 46,1 milioni di dollari del debutto di The Marvels del 2023, che rimane il film Marvel con il minor incasso di tutti i tempi. Tuttavia, resta da vedere come si comporterà il sequel diretto da Sam Wilson entro la fine della sua uscita.

Sam Wilson è stato originariamente introdotto come Falcon in Captain America: The Winter Soldier, per poi riprendere il ruolo in Avengers: Age of Ultron, Ant-Man, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame, The Falcon and the Winter Soldier e nella serie animata What If…?

Il budget di Captain America: Brave New World di 180 milioni di dollari, il che probabilmente richiederebbe un incasso di 450 milioni di dollari in tutto il mondo per raggiungere il punto di pareggio. Questo potrebbe non essere possibile se dovesse crollare nel suo secondo fine settimana come Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che ha debuttato con un incasso ancora più alto, guadagnando 106,1 milioni di dollari, ma ha incassato solo 463,6 milioni di dollari alla fine della sua corsa. Un simile crollo è del tutto possibile, considerando il fatto che non è stato ben accolto dalla critica o dal pubblico. Oltre al punteggio di Rotten Tomatoes, ha ottenuto un B- CinemaScore, che è il più basso finora per l’MCU.