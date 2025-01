Armie Hammer pronto per il ruolo da protagonista nel thriller di Uwe Boll The Dark Knight

Il ritorno di Armie Hammer si sta concretizzando dopo che l’attore ha ottenuto il ruolo da protagonista nell’ultimo film di Uwe Boll, The Dark Knight. Hammer interpreterà il personaggio principale che combatte il crimine nel thriller di vigilantes, le cui riprese principali dovrebbero iniziare in Croazia il 27 gennaio.

L’attore, la cui carriera si è fermata nel 2021 a seguito di accuse di molestie sessuali, è tornato di recente a lavorare nel western di Travis Mills “Frontier Crucible”, che vede protagonisti anche Thomas Jane e William H. Macy.

Powered by

A seguito di una lunga indagine, nel 2023 i procuratori di Los Angeles hanno rifiutato di accusare l’attore di alcun crimine. Prima delle accuse, Hammer ha recitato in film di alto profilo come “The Lone Ranger” di Gore Verbinski al fianco di Johnny Depp, “Operazione U.N.C.L.E.” di Guy Ritchie con Henry Cavill e Luca Guadagnino in “Chiamami col tuo nome” con Timothée Chalamet.

In una recente intervista podcast, Hammer ha detto che la sua carriera di attore è decollata così tanto che ha iniziato a rifiutare lavori. “Il mio carnet di ballo si sta riempiendo parecchio”, ha detto. “Quel primo lavoro che ho rifiutato dopo quattro anni di questa merda, voglio dire, è stata la sensazione migliore che abbia mai provato”.

In The Dark Knight, basato su una sceneggiatura originale di Boll, Armie Hammer interpreta Sanders, che si fa giustizia da solo mentre si mette a dare la caccia ai criminali. Mentre la sua crociata lo trasforma in una star dei social media e in un eroe agli occhi del pubblico, il capo della polizia locale lo vede come una minaccia per la società e mira ad abbatterlo.