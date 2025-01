Avengers: Doomsday, Chris Evans nega le recenti indiscrezioni sul suo ritorno: “Sono felicemente in pensione”

Alla fine dell’anno scorso, The Wrap ha riferito che Chris Evans sarebbe tornato nell’MCU per il prossimo grande film evento dei Marvel Studios, Avengers: Doomsday. I fan si aspettavano che Evans si presentasse come Steve Rogers in Avengers: Secret Wars, ma è stato bello avere finalmente la conferma che la Sentinella della Libertà si sarebbe di nuovo vestito per l’azione.

Non era la prima volta che sentivamo che erano in atto dei piani per il ritorno di Evans nel ruolo, ma l’attore ha sempre negato le voci, e continua a farlo! Nel profilo di Esquire del nostro nuovo Capitan America, Anthony Mackie, la star di Brave New World ha rivelato di aver contattato Evans dopo la diffusione della notizia, ma di aver ricevuto una smentita.

“Non lo sapevo! Ho parlato con Chris qualche settimana fa e non era ancora deciso. Almeno, mi ha detto che non era una possibilità, perché gliel’ho chiesto io. Ho pensato, ‘Sai, hanno detto che faranno tornare tutti per il film. Tornerai?'” “Non è vero, però”, ha detto riguardo ai resoconti del suo ritorno nell’MCU. “Succede sempre. Voglio dire, succede ogni due anni, da quando è uscito Endgame. Ho semplicemente smesso di rispondere. Sì, no, felicemente in pensione!”.

L’addio di Steve Rogers al MCU

L’ultima volta che abbiamo visto Rogers, aveva consegnato il suo iconico scudo al suo amico Sam Wilson (Mackie) dopo aver deciso di rimanere nel passato e vivere la sua vita con Peggy Carter (Hayley Atwell) in Avengers: Endgame. Avevamo dato per scontato che, se Evans fosse tornato nell’MCU, avrebbe interpretato una variante Multiversale, ma non è l’unica possibilità.

Evans è apparso come Johnny Storm, alias la Torcia Umana, in Deadpool e Wolverine, e ci sono state voci secondo cui potrebbe non aver ancora finito con il suo vecchio ruolo nei Fantastici Quattro. Jeff Sneider del podcast Hot Mic ha recentemente detto di aver sentito che Evans interpreterà effettivamente Nomad. Sebbene diversi personaggi abbiano ricoperto questo ruolo nei fumetti, il nome è stato originariamente introdotto come un’identità alternativa che Steve Rogers ha adottato dopo aver abbandonato il costume e il titolo di Capitan America.

Se ciò è accurato, resta da vedere quale versione di Rogers indosserà il costume di Nomad nel film. È altamente improbabile che sia l’originale (a meno che non abbia davvero aumentato il suo regime di Callisthenics), quindi una variante da un’altra linea temporale/realtà ha più senso.

Ci sono state alcune speculazioni sul fatto che Doomsday potrebbe introdurre una nuova squadra di “Evil Avengers”, che potrebbe potenzialmente vedere Nomad unire le forze con il Dottor Destino di Robert Downey Jr. e alcune altre varianti.

Quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Al momento non si hanno certezze sugli attori che comporranno il cast del film, né su precisi elementi di trama.