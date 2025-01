Coralie Fargeat ha rinunciato alla regia di Black Widow per scrivere The Substance

Coralie Fargeat, nominata agli Oscar per il suo film The Substance, poteva avere una carriera molto diversa se, qualche anno fa, avesse accettato la proposta della Marvel di dirigere Black Widow. E’ infatti venuto alla luce che la regista è stata davvero vicina ad accettare un’offerta per dirigere il progetto dei Marvel Studios mentre stava ancora lavorando alla sceneggiatura per il suo body horror.

Nell’articolo di Variety sulla lotta di Coralie Fargeat per rimanere fedele alla sua visione originale del film, nonostante alcuni dirigenti della Universal ritenessero che il gore estremo e la nudità avrebbero reso difficile la vendita, si dice che la regista si è allontanata dalle discussioni preliminari per dirigere Black Widow con Scarlett Johansson per rimanere concentrata su The Substance.

Coralie Fargeat ha detto no a Black Widow

“Mi sono aggrappata così forte durante la realizzazione del film e la difficile fase di post-produzione, quando tutti volevano che lo rendessi meno violento, meno eccessivo, meno cruento, meno frontale. Sapevo di aver scritto questo film per essere più di — o almeno allo stesso livello — di ciò che sto denunciando nel film”.

Potrebbe sembrare difficile immaginare la regista dietro The Substance e il brutale thriller di sopravvivenza del 2017 Revenge prendere il timone di un film Marvel, ma la realtà è che, se Fargeat avesse accettato l’offerta, Black Widow probabilmente non sarebbe risultato poi così diverso dal film consegnato da Cate Shortland.

Sebbene alcuni registi (James Gunn, Sam Raimi) siano ovviamente riusciti a portare i loro tocchi unici nei precedenti progetti MCU, qualsiasi livello di controllo creativo, su cui Fargeat ha insistito con The Substance, non sarebbe stato preso in considerazione. Ora che però Fargeat è una regista candidata all’Oscar, c’è la possibilità che decida di imbarcarsi in progetti più mainstream in futuro.

Black Widow vede la partecipazione anche di David Harbour, Florence Pugh, Rachel Weisz, O.T. Fagbenle, Olga Kurylenko, William Hurt e Ray Winstone, ed è ora in streaming su Disney+.