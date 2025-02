Avengers: Doomsday, si sta cercando un misterioso “agente” che avrà un ruolo chiave nel film

Sappiamo che Avengers: Doomsday dovrebbe iniziare la fase di riprese nel Regno Unito nei prossimi mesi, e sembra che i Marvel Studios stiano ancora radunando alcuni membri chiave del cast. Secondo lo scooper Daniel Richtman, è attualmente in corso il casting per “un nuovo personaggio agente maschio che avrà un ruolo importante nel film”.

Non si hanno ulteriori dettagli, ma data la natura multiversale di questa storia, dire che si potrebbe trattare di un agente TVA non sarebbe una ipotesi tanto azzardata. I set sono attualmente in costruzione (anche se non c’è nulla di interessante da segnalare per ora), e le star Sebastian Stan (Bucky Barnes), Chris Hemsworth (Thor) e il co-regista Joe Russo sono stati avvistati nel Regno Unito.

Powered by

“Abbiamo sempre lavorato a stretto contatto con Markus e McFeely durante tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme”, ha detto il co-regista Joe Russo l’anno scorso, quando Stephen McFeely si è unito al team di sceneggiatori. “È un po’ come risalire in sella a una bicicletta. Abbiamo un processo davvero codificato su cui lavoriamo tutti insieme. È molto complicato elaborare una storia di questa portata”.

“Questi saranno film molto, molto grandi con molti personaggi e molte trame che si fondono”, ha aggiunto Joe Russo. “Siamo davvero contenti di come stanno venendo fuori in questo momento”.

Quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Al momento non si hanno certezze sugli attori che comporranno il cast del film, né su precisi elementi di trama.