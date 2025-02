Godzilla X Kong 2 prepara il debutto nel Monsterverse di un mostro Toho di 52 anni fa

Un importante aggiornamento del casting per il seguito di Godzilla X Kong: Il nuovo impero del 2024 prepara il debutto nel Monsterverse del kaiju Toho preferito dai fan, che non si vede sul grande schermo da più di 50 anni. Il cast sta iniziando a prendere forma per il prossimo sequel di Godzilla X Kong, che uscirà nel 2027 con Grant Sputore (I Am Mother) alla regia. Sebbene siano stati confermati pochissimi dettagli sulla trama, il film sarà senza dubbio caratterizzato dalle due grandi star del franchise, Godzilla e Kong, che affronteranno una minaccia mostruosa di portata mondiale.

Mentre il casting di diversi nuovi personaggi umani indica che il film continuerà la tradizione del franchise di seguire un nuovo gruppo di star umane ad ogni uscita, è stato confermato il ritorno di una star di Godzilla X Kong: Trapper Beasley, il veterinario/dentista di Titan di Dan Stevens. Data l’accoglienza riservata dai fan all’eccentrico medico dei Titani, è probabile che il suo ruolo sia ancora una volta di primo piano nella narrazione. Il ritorno di Trapper apre di fatto la porta al Monsterverse per introdurre un mostro amato dai fan ai tempi della Toho, che è apparso solo una volta, come alleato di Godzilla.

Powered by

Il ritorno di Trapper prepara il terreno per l’ingresso di Jet Jaguar nel Monsterverse

Il ritorno di Trapper potrebbe portare al debutto di Jet Jaguar nel Monsterverse. Anche se Monarch l’ha finanziato, Trapper sembra essere una delle menti principali dietro il guanto B.E.A.S.T. che Kong usa nella sua battaglia contro Godzilla in Egitto e contro Skar King e Shimo nel loro scontro a Rio. Frutto del “Progetto Powerhouse”, il guanto B.E.A.S.T. ha dimostrato la sua utilità contro il Frost Bite Blast di Shimo, l’attacco singolo più forte del Monsterverse, e potrebbe essere il catalizzatore per Monarch per portare il Progetto Powerhouse al livello successivo, costruendo la propria risorsa completa di mostri.

Questo potrebbe portare alla creazione di un robot di dimensioni titaniche che non è costruito per la distruzione come Mechagodzilla, ma piuttosto per il mantenimento della pace e gli aiuti. Jet Jaguar è stato notoriamente una forza del bene, in quanto è diventato autonomo e ha scelto di ingrandirsi per aiutare Godzilla a sconfiggere Megalon e Gigan in Godzilla vs. Megalon. Il Monsterverse probabilmente introdurrà Jet Jaguar non come robot senziente, ma come robot controllato da un pilota, come era stato originariamente pensato per Mechagodzilla. Date le sue conoscenze mediche e la sua esperienza con i Titani, sarebbe il pilota ideale per un robot di questo tipo.

Le basi per l’apparizione del Jet Jaguar sono state gettate per quattro anni

Una volta che Apex Cybernetics ha introdotto Mechagodzilla in Godzilla vs. Kong, tutti i kaiju robotici o cyborg del passato di Godzilla sono diventati improvvisamente realtà. Mentre il Godzilla originale del 2014 era più concreto, dopo Godzilla X Kong: Il nuovo impero le scommesse sono chiuse per mantenere le cose anche solo semi-realistiche. Questo apre la porta a Monarch per creare un proprio robot che non agisca come una minaccia per l’ordine naturale, ma come forza stabilizzante per i Titani guardiani come Godzilla, Kong e Mothra. La forma umanoide e priva di armi di Jet Jaguar lo rende perfetto per questo ruolo.

Il guanto B.E.A.S.T. è nato dalla tecnologia utilizzata per costruire Mechagodzilla, con il progetto di costruire un intero esoscheletro per aumentare la sua forza e agilità naturali. I fondi sono stati tagliati, lasciando solo il guanto completato, ma i finanziamenti potrebbero essere ripristinati dai governi mondiali che hanno visto per due volte quanto Kong sia utile come guardiano dell’umanità. Invece di aumentare la capacità distruttiva di Kong (nel caso in cui dovesse mai rivoltarsi contro l’umanità), il buon senso indica che si cercherebbe di investire in qualcosa di più controllabile.

Tra tutti gli abitanti della Terra, Trapper è probabilmente quello che conosce meglio la fisiologia dei Titani, avendo lavorato lui stesso su Kong in diverse occasioni, e potrebbe legittimamente pilotare Jet Jaguar come “medico dei Titani” nella Terra Cava o in superficie. Inoltre, ha il contegno appropriato per adattarsi alla natura un po’ sciocca di Jet Jaguar; Trapper dietro i comandi è il modo in cui una scena classica come il pollice alzato o la stretta di mano di Jet Jaguar con Godzilla potrebbe essere replicata nel Monsterverse. L’unica cosa che manca è il robot stesso, che è completamente possibile da un punto di vista tecnologico nel Monsterverse.

La prossima minaccia del Monsterverse potrebbe rendere necessario il Jet Jaguar

Se la prossima minaccia mondiale sarà ancora più grande e cattiva della combinazione di Skar King e Shimo, allora il Jet Jaguar di Trapper potrebbe diventare un alleato essenziale per Godzilla e Kong. Tra Godzilla evoluto e Kong armato con il guanto di sfida B.E.A.S.T., Skar King è stato eliminato abbastanza facilmente, soprattutto una volta spezzata la sua influenza su Shimo. La prossima minaccia del Monsterverse deve mettere alle corde entrambi i Titani eroi e introdurre una vera e propria posta in gioco che costringa Jet Jaguar a combattere.

Jet Jaguar potrebbe anche essere il ponte tra il Monsterverse e il franchise di Pacific Rim, dato che Trapper stesso potrebbe finire per pilotare il corpo di Jet Jaguar dall’interno del robot. “Jet Jaguar” sembra addirittura il nome di un Jaeger di Pacific Rim, insieme a “Cherno Alpha” e “Gipsy Danger”, e sarebbe un modo estremamente divertente e intelligente di incrociare i due franchise di Legendary Studios. Trapper è la chiave per sbloccare Jet Jaguar nel Monsterverse e il suo ritorno per il sequel Godzilla X Kong: The New Empire mette tutto in gioco.