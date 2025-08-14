HomeCinema News2025

Avengers: Doomsday, svelato il possibile ruolo di Captain America nel film

Di Gianmaria Cataldo

-

Captain America Chris Evans

Sebbene circolino numerose voci su Avengers: Doomsday, sappiamo ancora relativamente poco sui piani dei fratelli Russo. Il film è infatti ancora ricco di un mistero, ma ora, grazie ad un possibile scoop di @MyTimeToShineH, potremmo finalmente avere un’idea approssimativa della trama. Le fonti del settore – ma non i diretti interessati – hanno confermato che Chris Evans riprenderà il ruolo di Steve Rogers/Capitan America, e la sua importanza nella trama del film sembra destinata ad essere molto maggiore del previsto.

Secondo l’insider, “Quando Steve è tornato indietro nel tempo per andare a vivere con Peggy, ha creato le Incursioni, quindi ora Doom lo vuole morto”. La cosa avrebbe senso: in Avengers: Endgame, Steve ha riportato le Gemme dell’Infinito al loro posto nella Sacra Linea Temporale. Tuttavia, ha anche creato una realtà alternativa quando ha deciso di trascorrere la propria vita con Peggy Carter, guadagnandosi un lieto fine. In seguito è tornato nella linea temporale principale della Terra 616 come un uomo anziano.

Tuttavia, i paradossi che probabilmente ha creato sono enormi, soprattutto se in questa realtà c’erano due versioni di Steve contemporaneamente (il che sembra più probabile di una linea temporale ramificata che la TVA avrebbe rapidamente eliminato). È tutto un po’ complicato, a voler essere onesti, ma l’idea che gli eroi più potenti della Terra si riuniscano per proteggere Capitan America ha il suo fascino. Dovrebbe anche essere piuttosto interessante vedere come Steve accetterà di essere la causa dell’imminente collasso del Multiverso.

Questo sembra suggerire ulteriormente che la Marvel Studios si stia allontanando dall’idea che Kang il Conquistatore sia la più grande minaccia del Multiverso. Molto probabilmente, con il film otterremo una spiegazione per la sua assenza, ma al momento ipotizziamo che la TVA sia riuscita a tenere sotto controllo le sue varianti grazie a Loki. Come detto in apertura, le certezze riguardo al film sono però ancora molte poche, per cui non resta che attendere di poter vedere qualche prima immagine ufficiale per poter iniziare a fare maggiore luce sul progetto.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
