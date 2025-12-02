Scarlett Johansson riflette sulla causa intentata contro la Disney: “Accoglierei con favore un maggiore sostegno”

Scarlett Johansson ripensa alla causa intentata contro la Disney per l’uscita di Black Widow, che in origine avrebbe dovuto debuttare nelle sale cinematografiche. Dopo l’inizio della pandemia di COVID-19, la Disney ha deciso di distribuire il film contemporaneamente in streaming e nelle sale, provocando l’azione legale da parte della Johansson, che secondo quanto riferito avrebbe ottenuto un risarcimento di 40 milioni di dollari.

A quattro anni dalla causa, Johansson parla con The Telegraph di questa esperienza, rivelando che avrebbe apprezzato il sostegno dei suoi colleghi di Hollywood in quel periodo. “Voglio dire, sarebbe fantastico avere più sostegno dalla comunità e dai miei colleghi – in modo esplicito e pubblico – su alcune questioni che riguardano l’intero settore”, afferma l’attrice. “È sempre utile avere più voci, ragazzi!”

La causa legale di Johansson è stata motivata dalla distribuzione in streaming che minacciava il suo bonus legato al successo al botteghino di Black Widow. L’uscita del film su Disney+ lo stesso giorno della sua uscita nelle sale ha ovviamente compromesso questo bonus, che era stato inserito nel suo contratto.

Sebbene Johansson avrebbe gradito un maggiore sostegno da parte dei suoi colleghi, ammette che anche parlare da sola “può comunque essere molto efficace”. Come spiega la star, il cambiamento dell’ultimo minuto ha stravolto completamente i sistemi esistenti a Hollywood, ed era importante per lei spingere per un cambiamento:

“Quando siamo passati dal modello dei bonus al botteghino a quello dello streaming, la situazione è diventata nebulosa, senza linee guida. Quindi, poter influire su questo aspetto fa muovere tutto nella giusta direzione. Ma sì, gradirei un maggiore sostegno”.

La pandemia di COVID-19 ha chiuso molti cinema e ha lasciato gli spettatori a disagio nell’andare in quelli rimasti aperti, spingendo la Disney ad adottare la strategia del day-and-date per Black Widow. Il film ha incassato 379 milioni di dollari in tutto il mondo al botteghino, un risultato estremamente modesto considerando il suo budget stimato di 200 milioni di dollari.

Diretto da Cate Shortland, il film segue Natasha Romanoff mentre affronta il suo passato e si ricongiunge con i vecchi membri della sua famiglia. In generale, ha avuto un buon successo di critica. Black Widow recensioni ha elogiato la performance dominante della Johansson, così come le performance dei nuovi arrivati nell’MCU Florence Pugh e David Harbour.

Su Rotten Tomatoes, Black Widow gode di un punteggio della critica del 79% e di un brillante 91% Popcornmeter. Nonostante il dramma legale che ha circondato l’uscita, l’ultima apparizione della Johansson nei panni di Romanoff è stata generalmente ben accolta.

Lo streaming simultaneo e l’uscita nelle sale sono ormai un ricordo del passato, con la Marvel che ha optato per un’esclusiva nelle sale prima che i film passino a Disney+ settimane o mesi dopo. Anche se il periodo d’oro dell’MCU è finito, con i nuovi episodi che generalmente incassano meno di quanto avrebbero incassato prima della pandemia, ci sono alcune uscite degne di nota all’orizzonte.

I più grandi titoli MCU in uscita sono Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, in uscita rispettivamente il 18 dicembre 2026 e il 17 dicembre 2027. Questi film dovrebbero riportare in scena una serie di volti noti del passato dell’MCU, ma la Johansson è stata categorica nell’affermare che la sua esperienza come Black Widow è ufficialmente terminata, mettendo in dubbio il suo ritorno nei panni di Romanoff.