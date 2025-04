Beyond di Alex Bellini in anteprima al 73° Trento Film Festival

“Perché esplorare?” È da questa domanda che prende vita Beyond, il nuovo documentario realizzato dall’esploratore e divulgatore Alex Bellini, in anteprima sabato 26 aprile al 73° Trento Film Festival nella sezione ALP&ISM. La proiezione al Supercinema Vittoria di Trento alle 16.45 a cui seguirà un Q&A, alla presenza del regista e del co-regista e montatore Francesco Clerici e della produttrice Francesca Urso.

Beyond è il racconto di un viaggio difficile e intenso sul più grande ghiacciaio d’Europa, il Vatnajökull, in Islanda. Nel gennaio 2025 Alex Bellini decide di fare ritorno nei luoghi della missione che lo aveva visto protagonista otto anni prima.

Ne emerge un viaggio intimo e potente e non è solo il racconto di un’avventura estrema, ma il risultato di un percorso che intreccia esplorazione e consape­volezza, portando lo sguardo oltre la sfida fisica per abbracciare un messaggio più ampio e universale. Beyond è una riflessione sul concetto di limite, sulla rinuncia, sulla perseveranza, e sul legame profondo tra l’essere umano e la natura. A otto anni dalla spedizione che nel 2017 lo aveva portato sull’orlo della morte, Bellini decide di tornare su quel ghiacciaio per rileggere l’esperienza con occhi nuovi e cercare una risposta alla domanda che da sempre lo accompagnano: cosa significa davvero andare oltre?

Attraverso la ricostruzione di quell’impresa estrema, il documentario vuole contribuire a una riflessione universale sul senso dell’esplorazione, sul concetto di limite e sulle leggi che governano la natura. Affiorano le urgenze del nostro tempo: il cambiamento climatico, la crisi dei ghiacciai e la necessità di rimettere al centro la relazione tra uomo e natura. Girato con mezzi essenziali: una GoPro, un microfono, un drone e footage originali del 2017, il film costruisce un ponte tra passato e presente. La narrazione in prima persona si intreccia con le voci e i volti di chi ha accompagnato Bellini nel suo cammino, restituendo un affresco corale di rara autenticità.

Anche APF Valtellina e Provincia di Sondrio hanno voluto far parte di questa “spedizione”, sostenendo con orgoglio Alex Bellini e il suo documentario Beyond, “un progetto che incarna i valori della sostenibilità, dell’esplorazione e della riflessione sul rapporto tra uomo e natura. Il contributo di APF Valtellina e Provincia di Sondrio a questa produzione sottolinea l’impegno degli enti locali nel sostenere iniziative culturali che promuovano la consapevolezza ambientale. Beyond non è solo la narrazione di un’avventura estrema, ma un potente strumento per sensibilizzare le comunità sull’importanza della tutela del nostro pianeta”.

Beyond è diretto da Alex Bellini e co-diretto e montato da Francesco Clerici, con la colonna sonora originale firmata dal compositore Michele Braga, è prodotto da Francesca Urso per The 5th Element con il supporto di APF Valtellina by Provincia di Sondrio. In collaborazione con La Scala – Società tra Avvocati, Montura, UNIMATIC Watches.