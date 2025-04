M. Night Shyamalan: primi dettagli su trama e titolo del film in collaborazione con Nicholas Sparks

M. Night Shyamalan ha finalmente rivelato il titolo e i primi dettagli sulla trama del suo prossimo film. Il regista, salito alla ribalta alla fine degli anni ’90, con Il sesto senso (1999) e distintosi poi con film come Unbreakable (2000), Signs (2002), The Village (2004), fino ai recenti Bussano alla porta (2023) e Trap (2024), è infatti pronto a tornare dietro la macchina da presa. Come precedentemente riportato, il prossimo film di Shyamalan, di cui si è parlato per la prima volta a gennaio, prevede un approccio nuovo.

Il regista ha infatti collaborato con l’autore Nicholas Sparks per sviluppare un’idea di storia che sarebbe servita come base sia per il film che per il romanzo, con Shyamalan che avrebbe diretto il film e Sparks che avrebbe scritto il libro. Jake Gyllenhaal è stato scelto per essere il protagonista del film, mentre la star di Bridgerton, Phoebe Dynevor, si è rivelata in seguito essere in trattative per interpretare la co-protagonista di quello che è stato descritto come un thriller romantico soprannaturale.

People ha ora condiviso nuovi dettagli sul romanzo di Sparks, rivelando che si intitola Remain e che uscirà il 7 ottobre. La sinossi del romanzo, che presumibilmente corrisponderà a quella del film di Shyamalan, introduce il personaggio principale di Tate Donovan, che nel film dovrebbe essere il ruolo interpretato da Gyllenhaal, un architetto la cui vita prende una svolta dopo l’incontro con una misteriosa giovane donna a Cape Cod. Di seguito trovate la sinossi e il post con la copertina del libro di Sparks condiviso su Instagram da M. Night Shyamalan:

Remain, co-creato da Shyamalan e Sparks, segue l’architetto newyorkese Tate Donovan mentre arriva a Cape Cod per progettare la casa estiva del suo migliore amico. Donovan è alla ricerca di un nuovo inizio dopo la sua recente dimissione da una struttura psichiatrica dove è stato curato per una depressione acuta. Ancora alle prese con la perdita dell’amata sorella, Donovan incontra Wren, una giovane donna che gli fa mettere in discussione tutto ciò che sa del suo mondo logico e controllato.

Cosa questi dettagli ci dicono sul film di M. Night Shyamalan

Anche se non è stato ancora annunciato ufficialmente nulla riguardo al casting di Gyllenhaal e Dynevor, entrambi sono star molto conosciute. Gyllenhaal ha recentemente recitato nel remake di Prime Video Road House 2024, che ha riscosso un grande successo di pubblico, mentre Dynevor è diventata nota dopo aver interpretato Daphne nella serie di successo Bridgerton di Netflix, tuttora in corso. Sebbene la Dynevor sia chiaramente adatta al genere romantico, anche Gyllenhaal non è nuovo a questo genere, avendo recitato in Amore e altri rimedi (2010) e Brokeback Mountain (2005).

Ci sono stati elementi romantici nei precedenti film di Shyamalan, ma i film stessi non sono tipicamente costruiti intorno a tali trame. La sinossi di Remain lascia però intendere che la storia d’amore sarà al centro della storia, il che rappresenta una sorta di cambiamento per il regista. Rimangono molti interrogativi sul prossimo film di Shyamalan, ma l’uscita del romanzo di Sparks nel corso dell’anno fornirà sicuramente un’idea più precisa di cosa aspettarsi.