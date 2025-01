The Agency, spiegato il finale dell’episodio 6: chi ha Coyote e come Martian intende recuperarlo

L’episodio 6 della serie thriller politica di Paramount+ The Agency “Spy for Sale” rivela finalmente cosa è successo – e chi è in possesso – dell’agente della CIA scomparso Coyote. Creata per la televisione americana da Jez e John-Henry Butterworth (Edge of Tomorrow, Ford v Ferrari), The Agency è un adattamento della serie thriller francese The Bureau del 2015, acclamata dalla critica e creata da Eric Rochant. Michael Fassbender guida il cast di The Agency insieme a Jeffrey Wright, Richard Gere, Katherine Waterson, John Magaro, Saura Lightfoot-Leon e Jodie Turner-Smith.

Nell’episodio 1 “The Bends” e nell’episodio 2 “Wooden Duck” di The Agency, il personaggio di Fassbender “Paul Lewis” viene tirato fuori da una missione sotto copertura durata sei anni per aiutare a trovare un agente bielorusso della CIA scomparso di nome Coyote. L’episodio 3 di The Agency, “Hawk from a Handsaw”, segue tre agenti ’Felix” sotto copertura che cercano di fuggire dall’Ucraina occupata dai russi. Martian incontra un agente del KGB di nome Mikhail nell’episodio 4 di The Agency “Quarterback Blitz ‘, che aiuta la CIA a trovare la sua ’moto” scomparsa nell’episodio 5 diThe Agency “Rat Trap”. L‘episodio 6 approfondisce la caccia all’agente Coyote da parte della CIA, mentre Martian rischia di veder saltare la copertura di Paul Lewis da parte di Osman.

Come Coyote è stato catturato dai mercenari russi del Valhalla

L’episodio 6 diThe Agency rivela che Coyote è attualmente nelle mani di un gruppo di mercenari russi noti come Valhalla. Coyote ha fatto saltare la sua copertura quando ha cercato di reclutare nella CIA una persona in Bielorussia che era segretamente collegata ai mercenari russi. La recluta lo disse subito ai mercenari, che poi fecero in modo che lo psichiatra di Coyote – di cui la CIA non era a conoscenza – modificasse le pillole che gli erano state prescritte. Coyote si beccò una denuncia per guida in stato di ebbrezza non perché non avesse rispettato il limite di alcol, ma piuttosto perché era drogato. Un agente corrotto del KGB di nome Bogdan Antuyk lo ha portato fuori dalla stazione di polizia bielorussa attraverso tunnel sotterranei collegati a edifici governativi.

Bogdan Antuyk lo ha poi ceduto a mercenari russi per soli 20.000 euro. I pericolosi mercenari lavorano per il generale Volchok, che è il comandante del Valhalla. L’episodio 6dell’Agenzia spiega che Volchok consegnerà Coyote a Mosca per farsi amici al Cremlino. Volchock spera di svelare Coyote davanti a un VIP in visita la prossima settimana e potrebbe addirittura consegnare l’“agente della CIA su un piatto d’argento” al Presidente russo. Coyote è attualmente dietro le linee nemiche in Ucraina, dove sarà consegnato all’FSB, il Servizio di Sicurezza Federale Russo, e all’SVR, il Servizio di Intelligence Estero della Russia, in soli quattro giorni.

Chi è il generale Novikov e cosa vuole

Il Generale Novikov è un membro di alto rango del KGB, considerato un agente segreto della “vecchia scuola”. Dopo che Martain ha chiesto informazioni su una moto scomparsa a Mikhail Bortnik in un episodio precedente, la CIA è stata contattata in merito a un’asta online per la “moto” da parte di un venditore che la CIA definisce cosacco, termine russo per “uomo libero” o “avventuriero”. Dopo che Martian ha identificato Novikov prima che l’asta online si concludesse, la CIA ha inviato un pagamento forfettario sul suo conto bancario per un importo di 1,4 milioni di dollari. Novikov ha rimandato indietro il denaro, il che indica che l’asta era solo uno stratagemma e un test per vedere se la CIA era seriamente intenzionata a trovare la sua “moto”.

Dopo aver identificato Novikov come cosacco, Martian scopre ciò che vuole: un nastro d’archivio della CIA proveniente dalla caserma Vogelsang, a nord di Berlino, datato 11 febbraio 1989. Il nastro rivela ciò che è accaduto alla moglie di Novikov, di cui sembra non fosse a conoscenza prima di ascoltare il nastro. Nokikov era un membro orgoglioso del KGB fino a quando un nuovo leader, Volchock, lo fece sentire diverso nei confronti del suo Paese.

Il nastro rivela che Volchick, che parla con Reiner Meilke, il capo della Stasi a Berlino Est dal 1957 al 1989, ha ucciso la moglie di Novikov per distruggerlo. Sembra che altri membri del KGB abbiano complottato per distruggere Novikov insieme a Volchick, che è stato tradito dal suo Paese per ragioni sconosciute. È plausibile che Novikov sia stato fatto fuori perché rappresentava una minaccia per il governo scismatico di Volchock.

Come Martian ha scoperto che il generale Novikov aveva informazioni su Coyote

Martian ha stabilito come primo contatto Mikhail Bortnik, l’uomo che Martian ha incontrato in un nightclub. Mikhail ha contattato Cossack, che si è rivelato essere Novikov. All’inizio dell’episodio 6 di The Agency, Martian stabilisce che chiunque sia Cossack, non ha nulla da perdere e deve far parte della cerchia di Mikhail. L’esperto di tecnologia Simon viene inviato a recuperare il contenuto dell’armadietto, che è stato trovato sul telefono usa e getta di una delle precedenti postazioni di Coyote in Bielorussia, un negozio di kebab. L’armadietto conteneva la fotografia di una bicicletta con un numero di telefono sul retro. Martian chiamò e gli fu detto di fare un’offerta. Con l’assistenza di Simon, Martian scopre subito l’annuncio online della “bicicletta” in vendita.

Martian accerta che , chiunque sia Cossack, è un agente della vecchia scuola in base alla sua abilità di spionaggio. Dice a Henry: “Tutto era vecchio. L’analogico, le gocce morte, gli incontri con le briciole di pane”. Indovina che Novikov corrisponde alla descrizione di Cossack e poi spara il suo colpo travestendosi da medico di Novikov per inviargli un messaggio diretto. Il marziano dice a Novikov di essere interessato a comprare la sua moto, il che induce Novikov a fare una pausa prima di riagganciare senza fare domande. Questo, insieme al pagamento di 1,4 milioni di dollari rifiutato a Novikov, è sufficiente a Martian e Henry per concludere che hanno trovato il loro cosacco.

Chi ha seguito Martian e come lo ha rintracciato

Oltre agli sviluppi di Martian nel rintracciare Coyote, Osman e il suo socio Ahmed, oltre ad alcuni agenti cinesi, sono all’inseguimento di “Paul Lewis”. Osman si insospettisce dopo che Paul non ha denunciato alla polizia di essere stato rapinato da Ahmed, cosa che lo ha spinto a chiedere assistenza ai cinesi per “far fuori qualcuno”. “Paul” si accorge di essere seguito e si perde una volta dopo essere entrato nell’ufficio di un editore. La seconda volta, tuttavia, si trasforma in una corsa a piedi, poiché Paul si cambia rapidamente e abbandona la chiave della sua stanza d’albergo, che viene in qualche modo utilizzata per tracciare i suoi spostamenti in tutta Londra, potenzialmente attraverso il tracciamento RFID.

Perché Martian ha alzato la posta in gioco per trovare Coyote al direttore della CIA

Martian alza le sopracciglia quando dice al direttore della CIA e a un rappresentante della Casa Bianca che in sostanza promette di trovare Coyote prima che venga consegnato a Mosca. L’ambiziosa affermazione mette in difficoltà Henry e Bosko, che sono entrambi pienamente consapevoli di quanto sia improbabile salvare Coyote a questo punto. Martian pensa che la CIA possa trovare una soluzione con Valhalla, che potrebbe essere convinto a non consegnare Coyote ai russi.

La voce fuori campo finale di Martian, tuttavia, rivela che sta mentendo e “sta giocando la partita più importante della sua vita”, poiché sente che la sua fine è vicina. Secondo il ragionamento di Martian, è già stato smascherato da Osman, quindi perché non puntare ancora più in alto, soprattutto se sa che la sua copertura sarà completamente saltata entro la fine di The Agency.