Die, My Love: primo trailer del film con Jennifer Lawrence e Robert Pattinson

È arrivato il trailer di Die, My Love (leggi qui la nostra recensione dal Festival di Cannes). Il film, tratto dal romanzo in lingua spagnola del 2012 di Ariana Harwicz originariamente intitolato Matate, amor, è stato diretto da Lynne Ramsay (… e ora parliamo di Kevin, A Beautiful Day) e vede protagonisti la vincitrice dell’Oscar Jennifer Lawrence e la star di The Batman Robert Pattinson.

Il film racconta la storia di Grace (Lawrence) e Jackson (Pattinson), una coppia che si trasferisce nel Montana, dove Grace inizia a perdere il controllo psicologico mentre cercano di gestire il trasloco, il loro matrimonio e il loro nuovo ruolo di genitori. Le recensioni di Die, My Love sono state positive, con le prime reazioni alla sua anteprima a Cannes che gli hanno fatto guadagnare un punteggio del 78% su Rotten Tomatoes al momento della stesura di questo articolo.

MUBI ha ora pubblicato il trailer ufficiale del fil, che dura solo un minuto, ma nonostante la sua brevità ha un forte impatto. Tuttavia, inizia in modo allegro. “The Clapping Song” di Shirley Ellis accompagna le immagini di Grace e Jackson che fingono di essere animali, fanno l’amore e in generale si divertono.

A metà trailer, però, le cose prendono una piega diversa. La canzone si trasforma in un applauso lento e minaccioso, mentre il volto di Grace si rabbuia e lei si piega in avanti. Le immagini diventano poi sempre più sinistre, mostrando la coppia che litiga, Grace che lecca una finestra, qualcuno che porta un coltello attraverso un campo e altro ancora.

Il film verrà distribuito negli Stati Uniti il 7 novembre 2025, mentre al momento non si hanno notizie su una distribuzione italiana.