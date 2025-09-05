HomeCinema News2025Die, My Love: primo trailer del film con Jennifer Lawrence e Robert...
2025

Die, My Love: primo trailer del film con Jennifer Lawrence e Robert Pattinson

Gianmaria Cataldo
Di Gianmaria Cataldo

-

Altri video

È arrivato il trailer di Die, My Love (leggi qui la nostra recensione dal Festival di Cannes). Il film, tratto dal romanzo in lingua spagnola del 2012 di Ariana Harwicz originariamente intitolato Matate, amor, è stato diretto da Lynne Ramsay (… e ora parliamo di Kevin, A Beautiful Day) e vede protagonisti la vincitrice dell’Oscar Jennifer Lawrence e la star di The Batman Robert Pattinson.

Il film racconta la storia di Grace (Lawrence) e Jackson (Pattinson), una coppia che si trasferisce nel Montana, dove Grace inizia a perdere il controllo psicologico mentre cercano di gestire il trasloco, il loro matrimonio e il loro nuovo ruolo di genitori. Le recensioni di Die, My Love sono state positive, con le prime reazioni alla sua anteprima a Cannes che gli hanno fatto guadagnare un punteggio del 78% su Rotten Tomatoes al momento della stesura di questo articolo.

MUBI ha ora pubblicato il trailer ufficiale del fil, che dura solo un minuto, ma nonostante la sua brevità ha un forte impatto. Tuttavia, inizia in modo allegro. “The Clapping Song” di Shirley Ellis accompagna le immagini di Grace e Jackson che fingono di essere animali, fanno l’amore e in generale si divertono.

A metà trailer, però, le cose prendono una piega diversa. La canzone si trasforma in un applauso lento e minaccioso, mentre il volto di Grace si rabbuia e lei si piega in avanti. Le immagini diventano poi sempre più sinistre, mostrando la coppia che litiga, Grace che lecca una finestra, qualcuno che porta un coltello attraverso un campo e altro ancora.

Il film verrà distribuito negli Stati Uniti il 7 novembre 2025, mentre al momento non si hanno notizie su una distribuzione italiana.

Articolo precedente
Call My Agent!, il film con il cast originale in arrivo nel 2026!
Articolo successivo
Star Wars: la spada laser di Darth Vader venduta all’asta 3,6 milioni di dollari
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved