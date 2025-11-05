Il prossimo cattivo del film di Batman della DC può rimediare a una decisione controversa

È stato rivelato il cattivo del prossimo film di Batman, il che permette alla DC di correggere un errore di un film precedente. Batman è uno degli eroi con il maggior numero di film live-action, e molti dei suoi più grandi cattivi tratti dai fumetti sono già stati adattati in qualche forma. Alcuni di loro sono apparsi anche in diversi film live-action.

Uno di questi personaggi è particolarmente interessante, in quanto sarà il cattivo principale del prossimo film di Batman della DC. Prima delle nuove avventure del Bruce Wayne con il volto di Robert Pattinson per The Batman 2 e del Cavaliere Oscuro dell’Universo DC di James Gunn in The Brave and The Bold, nel 2026 una saga cinematografica animata inizierà. Batman affronterà un cattivo formidabile.

Il prossimo film di Batman della DC ha rivelato il suo cattivo

La DC ha annunciato che l’iconico evento Batman: Knightfall tratto dai fumetti riceverà un adattamento cinematografico in 4 parti. Il primo film d’animazione si intitola Batman: Knightfall Parte 1: Knightfall e la sua uscita è prevista per il 2026. Jeff Wamester, che ha diretto diversi film del franchise animato Tomorrowverse della DC, tornerà al colosso dei fumetti per dirigere il prossimo film di Batman della DC.

Oltre alla presentazione del nuovo franchise animato, la DC ha anche pubblicato la sinossi del primo film di Knightfall. Come nei fumetti, la storia ruoterà attorno a Bane che spezza Batman sia fisicamente che mentalmente. A tal fine, la DC ha confermato che “Bane libera l’intera Galleria dei Rogue di Batman dall’Arkham Asylum”. Nei fumetti, questo era un tentativo di stancare Batman.

Quando Batman e Bane si scontrano, Bruce è troppo debole per sconfiggere il cattivo, che notoriamente gli spezza la schiena, dando inizio al viaggio del Cavaliere Oscuro per tornare al suo vecchio io, mentre Azrael ha la meglio di Batman e perde lentamente il controllo, diventando violento. Seguendo i fumetti, il prossimo film di Batman della DC renderà Bane il suo principale antagonista, nonostante la presenza di altri personaggi.

Batman: Knightfall può risolvere la controversia su Bane ne Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno

L’ultima volta che Bane è stato il principale antagonista di un film del franchise di Batman è stato ne Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno del 2012, dove era interpretato da Tom Hardy. Sebbene abbia particolarmente apprezzato l’interpretazione di Hardy e il modo in cui ha reso Bane fisicamente imponente, aspetto di cui il personaggio ha assolutamente bisogno, non si può negare che l’accento britannico di Bane sia diventato una scelta controversa.

Dato che Bane proviene dall’isola di Santa Prisca, nei Caraibi, nei fumetti, l’accento britannico non ha molto senso per lui. Bane è cresciuto scontando l’ergastolo del padre su un’isola di lingua spagnola, lontano da tutto il resto. Pertanto, non dovrebbe parlare come il Bane di Tom Hardy ne Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno.

Ora, la DC ha la possibilità di correggere quell’errore, eliminando l’accento britannico che ha portato a diverse lamentele quando è uscito l’ultimo film di Batman di Christopher Nolan. Finora, nessun attore è stato annunciato per dare la voce a Bane nel prossimo film di Batman della DC. Tuttavia, la porta è aperta per un adattamento più fedele del personaggio, rendendo Knightfall ancora più vicino ai fumetti.