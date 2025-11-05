La quarta stagione di The Witcher subisce un calo di audience di quasi il 50% su Netflix

La quarta stagione di The Witcher è arrivata nel 2025, ma non con i risultati che Netflix si aspettava. Da quando Henry Cavill ha lasciato The Witcher, molti si sono chiesti come la sua assenza avrebbe influenzato la serie fantasy nella sua quarta stagione.

In un rapporto ufficiale di Tudum, sono finalmente arrivati i dati relativi alla quarta stagione di The Witcher, che è tornata su Netflix il 30 ottobre 2025. L’ultima stagione si è classificata al secondo posto nella classifica di Netflix, con 7,4 milioni di visualizzazioni.

Si tratta dei numeri più bassi mai registrati dalla serie, dato che The Witcher – stagione 3 nel 2023, durante la sua prima settimana (dal 26 giugno al 2 luglio 2023), ha avuto 15,2 milioni di visualizzazioni e 73 ore di visione. La stagione 2 ha avuto un rendimento migliore rispetto alla stagione 4, con 142,3 ore di visione. Le stagioni 1 e 2 hanno ottenuto buoni risultati in termini di audience, ma da allora la serie ha registrato un calo.

Dopo l’uscita di Cavill, Liam Hemsworth ha assunto il ruolo di Geralt di Rivia, la cui scelta ha suscitato reazioni estremamente contrastanti o negative. Tuttavia, su Rotten Tomatoes, la stagione 4 ha ottenuto il 75% dei voti della critica e il 46% del pubblico.

L’ultima stagione è descritta da Netflix come segue: Dopo gli eventi della terza stagione che hanno cambiato il continente, Geralt, Yennefer e Ciri si ritrovano separati da una guerra furiosa e da innumerevoli nemici. Mentre le loro strade si dividono e i loro obiettivi si affinano, si imbattono in alleati inaspettati desiderosi di unirsi al loro viaggio. E se riusciranno ad accettare queste nuove famiglie, potrebbero avere la possibilità di riunirsi per sempre…

Nonostante l’accoglienza contrastante riservata alla quarta stagione, The Witcher – stagione 5 è già stata approvata, poiché è destinata a essere l’ultima stagione della serie TV. Le riprese della prossima stagione sono già terminate, poiché il cast e la troupe hanno concluso il lavoro nell’ottobre 2025.

The Witcher stagione 4 è ora disponibile in streaming su Netflix, mentre la piattaforma non ha ancora fissato una data di uscita per la stagione 5.