Christian Bale in lizza per un ruolo in Heat 2, l’attesissimo sequel di Michael Mann

Deadline ha appreso che Michael Mann ha ingaggiato la sua star di Nemico Pubblico, Christian Bale, per un ruolo importante al fianco di Leonardo DiCaprio in Heat 2. Amazon MGM e United Artists inizieranno la produzione il prossimo anno del secondo capitolo del classico di Mann del 1995. Mann ha scritto la sceneggiatura, basata sul bestseller numero uno del New York Times che ha scritto con Meg Gardiner.

Amazon non ha rilasciato dichiarazioni. Il film è prodotto da Mann, Jerry Bruckheimer, Scott Stuber, Nick Nesbitt e dai produttori esecutivi Shane Salerno ed Eric Roth.

Non è stato ancora chiarito quale ruolo interpreterà Bale, ma la sceneggiatura ha suscitato un forte interesse da parte dei migliori talenti. Bale e DiCaprio hanno entrambi vinto un Oscar, dando a Mann l’opportunità di eguagliare gli standard elevati che aveva fissato nell’originale, con Robert De Niro, Al Pacino e Val Kilmer a guidare il cast.

Heat – La sfida del 1995 vedeva Al Pacino nei panni del detective Vincent Hanna, Robert De Niro nei panni di Neil McCauley e Val Kilmer in quelli di Shiherlis. Pur essendo stato un successo strepitoso, è da allora diventato un classico del genere poliziesco con un seguito globale.

Heat 2 è anch’esso un libro scritto da Mann e Meg Gardiner, ma non è una trasposizione letteraria del film, bensì racconta la storia di tutto ciò che accade prima e dopo ai personaggi principali.

Il libro, pubblicato nel 2022, si muove tra due periodi storici: il primo segue Shiherlis mentre cerca di eludere la polizia di Los Angeles e Hanna dopo la rapina in banca andata male, per poi addentrarsi in nuovi territori nella zona dei tre confini e nel Sud-est asiatico. La seconda trama riporta i lettori a Chicago nel 1988, quando McCauley, Shiherlis e la loro squadra di poliziotti stanno facendo razzie sulla costa occidentale, al confine tra Stati Uniti e Messico e nella Città del Vento. Allo stesso tempo, Hanna si sta facendo le ossa come stella nascente nel Dipartimento di Polizia di Chicago, inseguendo una banda di intrusi ultraviolenti.

Christian Bale è rappresentato da WME e lo vedremo accanto a Jessie Buckley nel film della Warner Bros. The Bride.

