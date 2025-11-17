F1: Il Film, il regista conferma le trattative per il sequel

Il regista del film di maggior incasso della carriera di Brad Pitt ha confermato che stanno lavorando a un’idea per un sequel: F1: Il Film è uscito nelle sale quest’estate, incassando 631 milioni di dollari in tutto il mondo e ricevendo recensioni generalmente positive. Il film d’azione segue un pilota veterano di Formula Uno (Pitt) che esce dal ritiro e si scontra con il pilota esordiente della sua squadra (Damson Idris).

F1: Il Film vede anche la partecipazione di Kerry Condon, Tobias Menzies e Javier Bardem, diretto da Joseph Kosinski da una sceneggiatura scritta da Ehren Kruger. Kosinski è il regista di TRON: Legacy, Oblivion e Only the Brave, ma la sua carriera ha avuto una svolta quando ha diretto il sequel del 2022 e candidato all’Oscar come miglior film Top Gun: Maverick, consolidandosi come regista di film d’azione di alto livello.

In un’intervista con Variety, Kosinski ha rivelato che è in discussione con Apple un sequel di F1. “Siamo in quella fase in cui stiamo solo immaginando quale potrebbe essere il prossimo capitolo per Sonny Hayes e per Apex GP, ma sapete, vista la reazione di tutto il mondo a questo film, è qualcosa che la gente vuole vedere. Sarei felice di tornare indietro e farlo perché ci siamo divertiti tantissimo a realizzare questo film”, dice il regista.

Kosinski sta dirigendo il prossimo film Miami Vice, con Michael B. Jordan e Austin Butler, la cui uscita è prevista per il 2026. Si prevede anche che tornerà per Top Gun 3, con Kruger che scriverà la sceneggiatura. Questo sequel sarà particolarmente emozionante con il ritorno di Glen Powell, dato che la star di Top Gun: Maverick è diventata uno dei più grandi talenti degli ultimi anni.

Detto questo, il sequel di F1 potrebbe passare in secondo piano per un po’ di tempo, fino a quando l’agenda di Kosinski non si libererà. Anche Pitt è molto impegnato, dato che dovrebbe recitare in diversi film in uscita, tra cui The Adventures of Cliff Booth (il sequel di C’era una volta a Hollywood, il ruolo per cui Pitt ha vinto un Oscar) e Ocean’s Fourteen, attualmente in fase di sviluppo.

Ma lavorare ad altri progetti potrebbe dare più tempo alla trama del sequel di F1 per maturare, aumentando le possibilità di successo finale. Trovare un’idea per la trama che giustifichi un sequel è senza dubbio la parte più importante del processo. Inoltre, dato che F1: Il Film è costato circa 250-300 milioni di dollari, il prossimo film dovrà essere forte per recuperare il suo budget, che sarà probabilmente altrettanto elevato.

Ma F1: Il Film ha già avuto successo quest’anno e i sequel hanno un vantaggio intrinseco al botteghino, poiché il pubblico va a vedere il seguito di una storia che già conosce. Warner Bros. e Apple Original Films potrebbero guadagnare ancora di più la prossima volta, nonostante si trovino ad affrontare un’altra produzione costosa, poiché gli studi cercano di espandere questo potenziale franchise.