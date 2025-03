Cime tempestose: Il film di Emerald Fennell trova i suoi giovani Heathcliff e Cathy

Emerald Fennell ha scritturato i suoi giovani Heathcliff e Cathy – ovvero i giovani Jacob Elordi e Margot Robbie – nel suo prossimo adattamento di Cime tempestose di Emily Brönte. Secondo Variety, Owen Cooper, l’attore britannico che sta già facendo scalpore per il suo debutto nella miniserie di Netflix “Adolescence” ancor prima del suo lancio, interpreterà l’adolescente Heathcliff, l’antieroe tormentato e uno dei personaggi più famosi del mondo letterario.

Nel frattempo, Charlotte Mellington, che di recente ha interpretato Lavender nella produzione di successo del West End di “Matilda the Musical”, interpreterà l’adolescente Catherine Earnshaw, la cui relazione appassionata e disfunzionale con Heathcliff finisce in tragedia. Al cast si aggiunge anche Vy Nguyen, che interpreterà la più giovane Nelly Dean, che funge da narratore principale nel romanzo originale.

Per il quindicenne Cooper, Cime tempestose rappresenta il primo lungometraggio e il passo successivo del suo ingresso nell’industria per il giovane ancora in età scolare, che fin dal primo nastro di audizione è stato scelto dal regista di Boiling Point Philip Barantini per il ruolo principale in Adolescence nonostante non avesse alcuna esperienza di recitazione precedente. Nella serie in quattro parti, dura e profondamente emotiva, Cooper interpreta un tredicenne sospettato di omicidio in una storia che attraversa il crime, la cultura incel, le influenze della mascolinità tossica e dei social media.

Di cosa parla Cime tempestose?

Cime tempestose segue l’intreccio generazionale tra gli Earnshaw e i Linton, due famiglie di nobili terrieri che vivono nella brughiera del West Yorkshire. Un giovane orfano di nome Heathcliff viene adottato dagli Earnshaw e nasce un’amicizia con la figlia del suo benefattore, Catherine, che si trasforma in un amore segnato dagli abusi, dalla disperazione e dai vincoli della classe sociale man mano che i due crescono, dando vita a un’oscura storia di strazio e crudeltà che permane anche dopo la loro scomparsa e ben oltre il loro legame. Unico romanzo pubblicato dalla Brontë sotto lo pseudonimo di Ellis Bell, questo gode ancora oggi di una grande influenza.

Emerald Fennell non sarà certo la prima a cercare di portare in vita questo capolavoro della letteratura gotica. Cime tempestose è stato adattato per il grande schermo ben 13 volte, in diverse lingue e con varie trasformazioni della storia originale presentata nel romanzo della Brontë. Senza contare le numerose versioni televisive, gli adattamenti audio e le rappresentazioni teatrali che hanno tratto ispirazione dall’opera. Nonostante i numerosi tentativi di catturare tutta la grandezza dell’originale, il romanzo si è guadagnato la reputazione di essere al limite dell’adattamento cinematografico.

Il film, che ha suscitato grande interesse e che è stato acquistato dalla Warner Bros. l’anno scorso in una feroce guerra di offerte e ora è in produzione, è guidato da Jacob Elordi nel ruolo dell’adulto Heathcliff e da Margot Robbie nel ruolo dell’adulta Cathy (Robbie è anche produttrice tramite LuckyChap). Hong Chau interpreta l’adulta Nelly Dean, mentre Shazad Latif interpreta Edgar Linton e Alison Oliver – che si riunisce con Fennell dopo il suo ultimo film Saltburn – interpreta Isabella Linton.