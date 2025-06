Dakota Johnson su Madame Web: ecco l’aspetto positivo di aver vinto un Razzie Award

Madame Web (la nostra recensione) della Sony Pictures è stato candidato a sei Razzie Award quest’anno, ottenendo tre “vittorie” per Peggior Film, Peggior Sceneggiatura e Peggior Attrice, con la star Dakota Johnson menzionata per la sua… interpretazione non uniforme.

La star di Material Love ha preso con filosofia questo dubbio onore e ora ha rivelato che la sua vittoria ai Razzie ha portato con sé qualcosa di positivo: è stata contattata da uno dei suoi idoli dello schermo, dal quale ha ricevuto le congratulazioni.

“Ho ricevuto un messaggio vocale da Sandra Bullock, perché non so se lo sai, ma ho vinto il Razzie come peggior attrice”, ha detto Johnson nell’ultimo episodio del podcast “Good Hang” di Amy Poehler. “Sandra Bullock mi ha mandato un messaggio vocale che diceva ‘Ho sentito che fai parte del Razzie Club e dovremmo fare un brunch, dovremmo fare un brunch mensile’. Perché immagino che abbia vinto anche l’Oscar l’anno in cui ha vinto il Razzie. Credo sia stato lo stesso anno. Mi ha fatto venire i brividi ricevere questo messaggio da lei perché per me è un’icona, una vera star del cinema. Ho pensato ‘Oh mio Dio’. È stato semplicemente pazzesco.”

Sandra Bullock ha effettivamente vinto il Razzie come Peggior Attrice per la commedia romantica All About Steve, prima di vincere l’Oscar come Migliore Attrice pochi giorni dopo per la sua interpretazione in The Blind Side.

Dakota Johnson ha recentemente confermato che la versione di Madame Web per cui aveva firmato era molto diversa dal film che poi è uscito, e ha parlato delle ricadute critiche e commerciali durante una chiacchierata con Poehler.

“È una cosa folle, come un viaggio folle da intraprendere come artista, perché pensi: ‘Ok, sto facendo qualcosa con il mio corpo, la mia mente, il mio cuore, le mie emozioni. Sto usando delle cose. E vengono semplicemente prese e manipolate’. Ma non puoi farci niente. Tipo, cosa dovrei fare? Piangere per ‘Madame Web’? No.”

Gli insuccessi al botteghino di Madame Web e del più recente Kraven il Cacciatore hanno di fatto piantato l’ultimo chiodo nella bara della SSU di Sony, anche se abbiamo sentito dire che lo studio intende aggrapparsi ai diritti di questi personaggi di Spider-Man ancora per un po’ e potrebbe persino pianificare un rinnovamento del franchise.