Superman: da quanto tempo è in attività come eroe a Metropolis? La risposta di James Gunn

Lo sceneggiatore e regista di Superman, James Gunn, ha spiegato il suo approccio alla costruzione del nuovo DCU e rivela da quanto tempo l’Uomo di Domani è attivo in un mondo pieno di metaumani riconosciuti.

Il DCU potrebbe presentare alcune somiglianze con il DCEU (principalmente grazie alla decisione di James Gunn di far riprendere i ruoli ad alcuni attori), ma è un mondo completamente nuovo, concepito come un nuovo inizio per il brand.

Superman contribuirà a stabilire questo nuovo Universo DC, ed è chiaro da tempo che si tratta di una realtà piena di eroi affermati. Sebbene questo approccio differisca da quello dell’MCU e del DCEU, permette a Gunn di saltare la maggior parte delle storie sulle origini e di portarci direttamente nel vivo dell’azione.

Durante una recente intervista con Fandango, James Gunn ha commentato la possibilità di ricominciare da capo con Superman e ha rivelato da quanto tempo l’Uomo di Domani è attivo a Metropolis: “Stiamo introducendo un mondo completamente nuovo, il che è molto divertente. Siamo in una realtà alternativa in cui i supereroi esistono da 300 anni, e ora stiamo solo riprendendo la storia di un supereroe in particolare tre anni dopo il suo arrivo sulla scena, che per caso è il metaumano più potente di tutti i tempi”.

David Corenswet ha 31 anni e, supponendo che interpreti Clark Kent più o meno della sua stessa età, questo significa che Superman protegge il mondo da quando aveva tra i 25 e i 30 anni. Non saremmo scioccati se prima di allora avesse salvato silenziosamente delle vite a Smallville, ovviamente.

Queste osservazioni di Gunn riecheggiano quanto detto in un’altra recente intervista con Entertainment Weekly. “Se vedessi un uomo-squalo camminare per strada, probabilmente vomiteresti e ti faresti la cacca addosso a morte”, ha spiegato. “Se ne vedessero uno, sarebbe più simile a Paul McCartney sul marciapiede di New York.”

In altre parole, gli individui dotati di superpoteri sono all’ordine del giorno nel DCU, simili all’Universo DC che vediamo sulle pagine ogni mercoledì. Questo approccio alla costruzione di un mondo a fumetti potrebbe rivelarsi persino più efficace dell’MCU, soprattutto se gestito bene.

Anche il fatto che i metaumani facciano parte della storia del mondo da 300 anni è significativo, soprattutto perché ciò avrà rimodellato questa realtà in un vero e proprio universo a fumetti, irriconoscibile dal nostro (piuttosto che un mondo come il nostro abitato da eroi e cattivi in ​​costume).

Il cast di Superman

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Il film sarà al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.

“Superman”, il primo film dei DC Studios in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema di tutto il mondo quest’estate, distribuito da Warner Bros. Pictures. Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo universo DC reinventato, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano.

Produttori esecutivi di “Superman” sono Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre al compositore David Fleming (“The Last of Us”), ai montatori William Hoy (“The Batman”) e Craig Alpert (“Deadpool 2”, “Blue Beetle”).