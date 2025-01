Damien Chazelle dirige Leonardo DiCaprio in Evel Knievel on Tour

Il mese scorso, un rapporto indicava che il prossimo film di Damien Chazelle avrebbe raccontato la storia del celebre stuntman Evil Knievel e avrebbe avuto come protagonista Leonardo DiCaprio. Grazie a nuovi dettagli emersi tramite Production Weekley, sembra ora che questo progetto sia effettivamente in programma. Innanzitutto, come riportato, il film si intitola Evel Knievel on Tour ed è scritto da William Monahan (The Departed) e Terrence Winter (The Wolf of Wall Street, I Soprano). Inoltre, non si tratterà di un semplice biopic sull’ascesa e la caduta.

La storia, a quanto pare, sarà invece ambientata nel corso di un solo anno, il 1974, e affronta l’ambizioso progetto di Knievel di saltare attraverso lo Snake River dell’Idaho con la sua moto. Knievel, come anticipato, è stato un acrobata e intrattenitore americano, noto per i suoi salti in moto (e per il suo pessimo carattere). Durante la sua carriera di stuntman, ha subito più di 433 fratture ossee, entrando nel Guinness dei primati come sopravvissuto al “maggior numero di ossa rotte in una vita”.

Knievel rovinò la sua carriera quando attaccò un uomo con una mazza da baseball a causa di un libro poco lusinghiero scritto su di lui. La vittima perse i sensi e dovette subire un’importante operazione chirurgica per riparare il braccio. Knievel scontò 6 mesi di carcere, ma perse a quel punto tutti i suoi contratti e le sue sponsorizzazioni. Per il momento questo è dunque tutto quello che sappiamo sul progetto, con Leonardo DiCaprio che dovrebbe dunque andare ad interpretare proprio Knievel.

Damien Chazelle torna alla regia dopo Babylon

L’ultimo film di Chazelle, Babylon, è stato accolto da pareri contrastanti da parte della critica (qui la nostra recensione) e ha fatto fiasco al botteghino, guadagnando 63 milioni di dollari a fronte di un budget di produzione di poco inferiore ai 100 milioni. Alla fine ha fatto perdere alla Paramount una cifra stimata in 87 milioni di dollari. Ad aprile 2024, Chazelle ha fissato con la Paramount il suo presunto prossimo film, che si diceva si svolga in una prigione. È stato descritto come un dramma “a medio budget” con elementi d’azione.

Quel progetto sembra però ora essere stato abbandonato. Qualche mese dopo, infatti, Chazelle ha dichiarato a Vanity Fair che stava lavorando a due progetti e non sapeva quale sarebbe stato realizzato per primo. A quanto pare, Evel Knievel on Tour, che al momento risulta ancora in fase di sviluppo, potrebbe essere il suo prossimo progetto, ottenendo dunque la precedenza sull’altro ancora avvolto nel mistero.