Tremila anni di attesa: la spiegazione del finale del film

Diretto da George Miller, regista di Mad Max: Fury Road e il più recente Furiosa: A Mad Max Saga, e basato su The Djinn in the Nightingale’s Eye di A.S. Byatt, il film fantasy Tremila anni di attesa segue Alithea (Tilda Swinton), che trova un antico artefatto che libera un Djinn (Idris Elba), il quale racconta la sua lunga storia mentre attende i desideri di Alithea. Il film si conclude infatti con Alithea che esprime un altro desiderio: che il Djinn che ha imparato ad amare torni al suo posto, “ovunque esso sia”.

Il Djinn, che all’inizio si rifiuta di lasciarla a Londra, alla fine acconsente. Mentre il Djinn si lascia quindi la città alle spalle, il finale del film conferma che torna a far visita ad Alithea di tanto in tanto. In generale, quest’opera di George Miller presenta molte sfumature, ricche di significato e di intrighi. Il film si conclude con una nota lieta, ma le cose che accadono sono talmente tante da richiedere un’ulteriore analisi. In questo approfondimento, dunque, proponiamo una spiegazione del finale e il suo significato generale.

I personaggi delle storie dei Djinn sono realmente esistiti

Molti dei personaggi di Tremila anni di attesa a cui il Djinn fa riferimento nelle sue storie sono realmente esistiti. La maggior parte di essi sono figure storiche reali dell’epoca dell’Impero Ottomano. Mustafa era un principe ottomano del XVI secolo, erede del padre, il sultano Solimano, che ordinò l’esecuzione del figlio. Tuttavia, non fu a causa del desiderio di un Djinn, ma a causa dei disordini tra lui e suo padre e delle tensioni politiche interne alla sua famiglia.

In linea con gli eventi di Tremila anni di attesa, Mustafa fu infine ucciso perché il sultano Solimano era convinto che se non lo avesse eliminato egli lo avrebbe ucciso. La matrigna Hürrem, l’influente moglie del sultano Solimano, strinse poi alleanze per garantire che i suoi figli fossero favoriti come eredi, e Mustafa ne pagò il prezzo con la vita. Allo stesso modo, anche Murad IV, suo fratello Ibrahim e sua madre Kösem Sultan sono personaggi realmente esistiti. Murad IV, ad esempio, era un sultano dell’Impero Ottomano nel XVII secolo.

Era noto per aver ripristinato il potere dell’impero e per la sua brutalità in battaglia. Kösem fu invece reggente fino a quando Murad non prese il controllo del trono. Dopo la morte di Murad, Ibrahim, tenuto in gabbia nel palazzo come potenziale successore, divenne effettivamente sultano. Infine, Re Salomone fu un’importante figura storica e, sebbene l’esistenza della Regina di Saba sia contestata, è una figura chiave nel Giudaismo, nell’Islam e nel Cristianesimo.

Alithea si innamora del Djinn

Alithea ama le storie e la narrazione. Anche se una volta era sposata è, per sua definizione, una creatura solitaria. Avendo trascorso molto tempo da sola e senza stringere relazioni profonde con gli altri, non comprende appieno le emozioni e l’amore. Alithea non prende nemmeno molto sul serio la storia della sua vita, raccontandone i dettagli al Djinn piuttosto velocemente, senza assaporarla o approfondire le emozioni che potrebbe aver provato nel corso della sua vita.

Tuttavia, trova emozioni e amore nelle storie che legge e ascolta. Attraverso la narrazione, Alithea comprende ciò che non sempre sente, anche se il personaggio di Idris Elba sostiene che tutti hanno un desiderio, anche se non ne sono consapevoli. Il Djinn aiuta Alithea a confrontarsi con le emozioni e il concetto di amore. Forse perché il Djinn è un narratore eccezionale o perché Alithea sente la profondità del desiderio, del dolore e dell’amore che il Djinn ha provato un tempo per la Regina di Saba e Zefir.

Alithea si innamora quindi del Djinn perché riconosce che anche lui è una creatura solitaria che non sta mai a lungo con gli altri. Possono condividere la loro solitudine e viverla insieme senza essere completamente soli. Alithea potrebbe dunque imparare di più dalle storie del Djinn e dal suo desiderio d’amore, poiché prova le stesse emozioni che le sfuggono in altri aspetti della sua vita.

Djinn non può rimanere a Londra nonostante il desiderio di Alithea

Per amore, il Djinn accompagna Alithea a Londra, dove vive con lei per un lungo periodo. Lì impara a conoscere meglio l’umanità (e tutto ciò che avevano realizzato) dall’ultima volta che era scomparso nel suo contenitore. Tuttavia, a Londra c’erano molte frequenze elettromagnetiche – dai telefoni cellulari alle torri elettriche, dai satelliti alle onde radio – che bombardavano e disturbavano il Djinn. Dopo tutto, egli non è umano ed composto da particelle elettromagnetiche. Non può quindi sopportare più di tanto un mondo che ronza costantemente con tali frequenze. Nonostante il suo desiderio, Alithea non può sopportare di vederlo soffrire.

Si rende anche conto che è egoista da parte sua chiedergli di restare per un suo desiderio. Non era questo l’amore, e quindi desidera che lui torni al suo posto. Sebbene Djinn e Alithea non possano stare insieme in senso tradizionale, il fatto che Djinn torni occasionalmente a Londra per vedere e passare del tempo con Alithea dimostra quanto si amino. La loro compagnia è ora del tutto volontaria, senza i vincoli creati dai tre desideri. La partenza del Djinn da Londra lo rende dunque libero e approfondisce il legame già forte tra lui e Alithea.

I Djinn ed Enzo sono reali o Alithea li ha immaginati?

All’inizio di Tremila anni di attesa, Alithea racconta al Djinn di Enzo, un essere simile a un amico immaginario che le è apparso per il suo bisogno di immaginare. Enzo, raffigurato come un ritaglio di carta, è stato scritto e disegnato da Alithea. Ma lei si convinse che la sua esistenza era sciocca e bruciò tutto ciò che aveva scritto su di lui, cancellandolo per sempre dalla sua vita. Come Enzo, è possibile che il Djinn del film non sia reale e sia semplicemente un frutto dell’immaginazione della protagonista, nato a causa del suo bisogno di immaginare.

Dopotutto, aveva visto vari Djinn nel corso della giornata e poteva aver bisogno di una storia che li spiegasse. Detto questo, è probabile che il Djinn sia reale perché Alithea lo ha presentato ai suoi vicini, che hanno potuto vedere l’antico essere. Se non fosse stato reale, il Djinn probabilmente non avrebbe avuto bisogno di indossare un cappuccio per coprire le orecchie a punta che lo rivelavano. Nonostante Enzo non fosse reale, l’amico immaginario di Alithea e il Djinn soddisfano il suo desiderio di compagnia in un momento in cui ne ha bisogno.

Ma non tutti riescono a vedere i Djinn. Le storie confermano che coloro che hanno sangue Djinn, figli di un Djinn e di un umano, possono sentire la presenza dei Djinn (anche se non sempre possono vederli). A tal fine, è possibile che Alithea fosse una discendente di un Djinn, anche se non ci sono prove evidenti in tal senso. Il fatto che Alithea possa avere questa discendenza, potrebbe spiegare perché può vedere gli altri Djinn mentre gli altri no. Oppure, l’amore di Alithea per le storie, l’accresciuto senso dell’immaginazione e la vicinanza alla tradizione dei Djinn a Istanbul sono probabilmente il motivo per cui ha potuto improvvisamente vedere e sentire la presenza dei Djinn.

Il vero significato del finale di Tremila anni di attesa

Il vero significato di Tremila anni di attesa riguarda, in ultima analisi, il potere della narrazione. Nel corso dei millenni, le persone si sono tramandate narrazioni che hanno insegnato lezioni morali, confortato e intrattenuto. L’umanità ha trovato un significato profondo nella narrazione e continua a farlo. Come Alithea, che riesce a comprendere le emozioni attraverso le narrazioni di varie culture, anche i libri, i film e i programmi televisivi possono creare empatia.

La narrazione è un modo per far capire alle persone cose che potrebbero non far parte della loro vita quotidiana. Espande la mente, muove l’immaginazione e crea connessioni attraverso i confini e le lingue. In particolare, la narrazione muove le persone a livello emotivo, suscitando dolore, rabbia, desiderio, empatia, speranza, felicità e persino amore. Il potere delle storie è importante per la comprensione degli altri e per la connessione con il mondo e la storia dell’umanità, proprio come si vede in Tremila anni di attesa.