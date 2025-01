Cenerentola: tutte le curiosità sul film live action della Disney

Tra le più celebri fiabe narrate nel corso dei decenni dalla Walt Disney, vi è Cenerentola. Questo detiene tutt’oggi un’importanza speciale tanto per il grande studios quanto per l’immaginario collettivo. Il primo film, realizzato nel 1950, segna infatti il ritorno ad una grande produzione ispirata a un’unica storia e non più ad un collage di cortometraggi. Cenerentola introdusse la Disney ad un nuovo periodo d’oro, dando vita al concetto di “Classico Disney“. Non sorprende dunque che, tra i primi rifacimenti in live action realizzati da qualche anno a questa parte dalla Disney, vi sia proprio quello dedicato a Cenerentola (qui la recensione).

Diretto da Kenneth Branagh, noto come attore ma anche per aver diretto film come Thor e Assassinio sull’Orient Express, questo nuovo adattamento segue in modo piuttosto fedele l’originale animato, riproponendo le caratteristiche essenziali. Cenerentola contribuì infatti a forgiare un più tradizionale stile disneyiano, con un racconto di fate, sogni, disegni brillanti e delicati, una trama ben definita e personaggi iconici. Cenerentola è inoltre divenuta simbolo dell’elevazione personale, con i sogni che possono diventare realtà a patto che si creda fermamente in essi. Accolto in modo molto positivo, questo rifacimento ha contribuito al consolidamento dell’operazione live-action.

Negli anni successivi sono infatti stati realizzati diversi altri titoli basati sui classici Disney, da La bella e la bestia a Dumbo. Cenerentola, però, con i suoi costumi, le sue scenografie e la sua magia, conserva un fascino a dir poco unico. Prima di intraprendere una visione del film, però, sarà certamente utile approfondire alcune delle principali curiosità relative a questo. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama e al cast di attori. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Cenerentola

Protagonista del film è la giovane ragazza di nome Ella, figlia di un mercante. Dopo la morte di sua madre, suo padre si risposa e lei, per dimostrargli il suo affetto, accoglie in casa la matrigna Lady Tremaine e le sue figlie, Anastasia e Genoveffa. Ma quando improvvisamente suo padre muore, la giovane si ritrova alla mercé di tre donne gelose e malvage. Relegata alla stregua di una serva coperta di cenere e stracci, la ragazza potrebbe facilmente perdere ogni speranza. Invece, nonostante le crudeltà di cui è vittima, desidera solo onorare le parole pronunciate da sua madre sul letto di morte, che le raccomandava di “avere coraggio ed essere gentile”.

Quando però un giorno, nel bosco, incontra l’affascinante principe Kit, si sente travolta da un emozione che la spinge a volerlo rivedere. Quando i reali invitano tutte le fanciulle del regno a partecipare a un ballo, Ella spera che il suo destino stia finalmente per cambiare e di poter nuovamente incontrare l’affascinante principe. Purtroppo la sua matrigna le proibisce di andare al ballo, strappandole l’abito che avrebbe dovuto indossare. Ma come in tutte le favole che si rispettino, qualcuno accorre in aiuto: una gentile mendicante si fa avanti e, con una zucca e qualche topolino, cambierà per sempre la vita di Cenerentola.

Il cast del film

Per il ruolo di Cenerentola, furono considerate le attrici Emma Watson, Saoirse Ronan e Alicia Vikander, le quali però rifiutarono. A sostenere un provino furono poi Imogen Poots, Bella Heathcote, Margot Robbie e Lily James e fu proprio quest’ultima ad ottenere la parte. Per assumere i panni del personaggio, la James si trovò poi a dover trascorrere diversi mesi esercitandosi sulla coreografia di danza prevista, al fine di poterla eseguire senza controfigure. Un ulteriore curiosità è poi stata raccontata dalla stessa James, la quale ha rivelato che la celebre scarpetta di cristallo non le entrava per davvero e fu quindi necessario ricorrere alla CGI per rimediare a ciò.

Nel ruolo dei genitori di Ella vi sono gli attori Ben Chaplin e Hayley Atwell. Richard Madden è il principe azzurro, mentre Derek Jacobi è il re. Ad interpretare le due sorellastre di Cenerentola, Anastasia e Genoveffa, vi sono invece Holliday Grainger e Sophie McShera. Helena Bonham Carter, invece, interpreta la Fata Madrina. In ultimo, nei panni dei due principali antagonisti del film si ritrovano Stellan Skarsgård nei panni del Gran Duca, consigliere del Re, e la premio Oscar Cate Blanchett, in quelli della matrigna di Cenerentola. Per l’interpretazione di questo personaggio, l’attrice ha raccontato di aver trovato ispirazione nella Myrtle Bagot del film del 1945 Breve incontro.

I costumi del film

Ad occuparsi dei costumi del film è stata la tre volte premio Oscar Sandy Powell. Descrivendo il suo lavoro per Cenerentola, la Powell ha affermato di aver ricercato uno stile che desse l’impressione che la storia è ambietata tra gli anni Quaranta e Cinquanta. Tra tutti i costumi spicca naturalmente l’iconico vestito blu di Cenerentola, il quale ha avuto un totale di otto versioni, tutte utilizzate a seconda di ciò che la James stava facendo nella scena in cui viene indossato l’abito. Ad esempio, un vestito era a quattro pollici da terra per la sua scena di corsa dal ballo alla carrozza, e un altro trascinato leggermente a terra per il suo ingresso al ballo. Il costume che differisce maggiormente rispetto all’originale animato è quello della Fata Madrina.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Cenerentola grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes, Prime Video, Tim Vision e Disney+. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di venerdì 3 gennaio alle ore 21:30 sul canale Rai 1.