In the Hand of Dante di Julian Schnabel trapelato online a poche settimane dalla première a Venezia

Di Chiara Guida

-

Julian Schnabel torna alla Mostra del Cinema di Venezia con In the Hand of Dante, che verrà presentato Fuori Concorso nella sua versione integrale e senza tagli. Il film epico di 150 minuti, con Oscar Isaac, sarà presentato in anteprima mondiale al Lido, e nelle ultime ore una notizia abbastanza preoccupante ha fatto il suo giro on-line, in concomitanza con la diffusione della prima immagine di Martin Scorsese nei panni del Mentore di Dante Alighieri nel film.

L’immagine di Scorsese sarebbe dovuta essere il titolo di questa notizia, se non fosse che, come dicevano più su, quello che è successo nelle ultime ore fa molto più scalpore. Ieri sera, In the Hand of Dante di Schnabel è trapelato online.

In the Hand of Dante, che Schnabel sta cercando di realizzare da oltre un decennio, ha subito pressioni da parte dei finanziatori per ridurre la sua notevole durata. La première era prevista per l’anno scorso, ma una lunga battaglia sulla durata e sul formato ne ha ritardato l’uscita. Schnabel aveva contrattualmente accettato di consegnare un lungometraggio a colori di due ore. Invece, ha consegnato un lungometraggio di due ore e mezza, in parte in bianco e nero. Il tira e molla che ne è seguito è durato più di un anno, ma alla fine Schnabel ha avuto la meglio. La versione presentata a Venezia è quella che aveva previsto, senza tagli.

Girato a Roma, In the Hand of Dante adatta il romanzo di Nick Tosches, un viaggio nel tempo che intreccia due trame: una storia del XIV secolo con Dante stesso e la storia moderna di uno studioso che sfida la mafia mentre viene coinvolto in un pericoloso affare di manoscritti.

Il cast è uno dei più eclettici dell’anno: Oscar Isaac, Gal Gadot, Jason Momoa, John Malkovich, Gerard Butler, Al Pacino e Martin Scorsese, il quale potrebbe avere anche solo un piccolo ruolo o un cameo.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice di Cinefilos.it, lavora come direttore della testata da quando è stata fondata, nel 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
