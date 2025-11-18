HomeCinema News2025

Dr. Fate potrebbe tornare in Man of Tomorrow: le rivelazioni di Pierce Brosnan

Di Gianmaria Cataldo

Black Adam Dottor Fate

Il nuovo DC Universe potrebbe riportare in scena un importante eroe del DCEU nel sequel di Superman, Man of Tomorrow. Durante una nuova intervista con GQ, Pierce Brosnan ha rivelato di aver sentito che Doctor Fate, che ha interpretato in Black Adam, apparirà in Man of Tomorrow. Secondo l’ex attore di James Bond, Doctor Fate potrebbe inoltre ottenere un progetto da solista, sia una serie TV che un film, oltre appunto ad apparire nel sequel di Superman.

Ho sentito che Dr. Fate avrà una sua serie o un suo film. Ho sentito che apparirà nel prossimo Superman. Mi è piaciuta molto la filosofia di quel personaggio e sarei sicuramente disponibile”. Il ritorno di Doctor Fate in Man of Tomorrow sarebbe una vera sorpresa. Brosnan ha interpretato il personaggio solo una volta, apparendo nel film Black Adam del 2022. Non solo però il film faceva parte della vecchia serie cinematografica DCEU, ma Doctor Fate moriva nel corso della trama.

Detto questo, la DCU di Gunn ha riportato in scena attori della DCEU nei loro ruoli, quindi Doctor Fate di Brosnan potrebbe seguire l’esempio. L’attore potrebbe semplicemente interpretare una nuova versione di Doctor Fate, e la DCU lo ha già fatto in Superman. Uno dei più grandi easter egg del film DC era un murale nella Hall of Justice, che mostrava diversi eroi che fanno parte della DCU di Gunn. Il murale includeva anche un paio di importanti eroi della Justice Society of America: Wildcat e Sandman.

James Gunn ha però poi affrontato la questione di Doctor Fate su Threads, dicendo: “La mia opinione è che non ho mai sentito voci su Dr. Fate!”, apparentemente escludendo questo ritorno. Tuttavia, non sarebbe così azzardato affermare che la Justice Society of America potrebbe essere coinvolta in Man of Tomorrow, spiegando così perché Doctor Fate potrebbe apparire nel film. Dopotutto, Gunn ha utilizzato diversi eroi della DCU, la Justice Gang, in Superman. Con Brainiac che richiede l’alleanza tra Lex Luthor e Superman, probabilmente saranno necessari altri eroi.

Il DCEU aveva originariamente piani più ambiziosi per la Justice Society oltre al loro debutto in Black Adam. In una delle scene post-crediti di Shazam! Furia degli Dei, Emilia Harcourt e John Economos, che sono entrati a far parte della DCU nella seconda stagione di Peacemaker, reclutano Shazam, interpretato da Zachary Levi, nella JSA. Il ruolo accennato di Doctor Fate in Man of Tomorrow potrebbe dunque riportare in vita la squadra.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
