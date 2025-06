Dracula: A Love Tale, il primo trailer del film di Luc Besson

È stato diffuso il primo trailer di Dracula: A Love Tale, il nuovo film di Luc Besson dedicato al più celebre dei vampiri. Nel film, Caleb Landry Jones (che ha recitato anche in Dogman di Besson) interpreta il principe Vladimir. Quando sua moglie viene uccisa, egli rinuncia a Dio e diventa un vampiro. Secoli dopo, nella Londra del XIX secolo, Vlad vede una donna che assomiglia alla sua defunta moglie e la insegue, sigillando il proprio destino. La storia, dunque, sembra rifarsi in particolare alla versione di Dracula già raccontata da Francis Ford Coppola con il suo Dracula di Bram Stoker.

Nel cast, oltre a Jones, si ritrovano anche Zoë Bleu Sidel, Christoph Waltz, Matilda de Angelis e Guillaume de Tonquédec. Dracula è il progetto più ambizioso di Besson dopo il suo epico film di fantascienza del 2016 Valerian e la città dei mille pianeti. Si tratta dunque di un ritorno al fantasy per Besson, autore di molti film di successo tra cui Nikita, Léon, Il quinto elemento, Giovanna d’Arco e Lucy. Il film, ispirato dunque al romanzo originale di Bram Stoker, pubblicato per la prima volta nel 1897, sarà distribuito nelle sale cinematografiche francesi a partire dal 30 luglio 2025. Si attendono invece notizie per la distribuzione in Italia.

