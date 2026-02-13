Harry Potter: un doppiatore sarebbe stato scelto per interpretare Voldemort nella prima stagione

Ralph Fiennes ha interpretato Lord Voldemort nei film di Harry Potter in modo terrificante e indimenticabile, e seguire le sue orme non sarà un’impresa facile per nessun attore. Tuttavia, con la nuova serie HBO in fase di realizzazione, è certo che prossimamente avremo una nuova versione del personaggio. Sebbene Fiennes sia comparso nella saga solo nel quarto film, Il calice di fuoco, alcune manifestazioni di Voldemort si hanno sin da La pietra filosofale.

Il reboot per il piccolo schermo dovrà quindi trovare la sua versione di Colui-Che-Non-Deve-Essere-Nominato in tempo per la prima stagione, che adatta proprio il primo romanzo di J.K. Rowling. Alcune foto dal set sembrano suggerire che Voldemort apparirà in alcuni flashback sulla notte in cui morirono i genitori di Harry e indubbiamente il volto del cattivo sarà anche posizionato sulla nuca del professor Raptor durante lo scontro finale questi ed Harry Potter.

Mentre tutti i ruoli principali di Harry Potter sembrano essere stati assegnati, non si sa però ancora nulla su Voldemort. Nonostante ciò, l’insider Daniel Richtman sta ora riportando: “Hanno già scelto il doppiatore per Voldemort nella serie di Harry Potter”. Se si parla di doppiatore, c’è da presumere che nella prima stagione il personaggio avrà solo un ruolo vocale, mantenendo così segreta la vera apparenza del cattivo. Anche se senza dubbio vedremo una versione mostruosa del suo volto quando Raptor gli toglierà il turbante, la grande rivelazione dell’aspetto definitivo di Voldemort sembra essere riservata alla stagione che verrà dedicata a Il Calice di Fuoco.

Questo è in linea con i libri, anche se sarà interessante vedere come verrà gestita l’apparizione di Tom Riddle nella Camera dei Segreti (in termini di scelta di un attore più giovane o di utilizzo di effetti speciali per ringiovanirlo). Sicuramente non sarà possibile mantenere segreto il casting di Voldemort fino alla messa in onda della serie, quindi speriamo che presto arrivino notizie ufficiali. Non possiamo nemmeno escludere la possibilità che Voldemort sia interpretato da un doppiatore per ora, lasciando libera la HBO di trovare l’attore che desidera quando si tratterà di adattare il quarto libro.

La star di Oppenheimer, Cillian Murphy, rimane il favorito, nonostante abbia negato di essere stato contattato. Proprio Fiennes ha però recentemente lasciato intendere che l’attore fosse stato scelto come suo successore, ma sembrava riferirsi alle voci che circolano online. Al momento, dunque, il principale mistero legato alla serie attualmente in fase di riprese, è proprio come verrà gestita questa particolare e fondamentale presenza.

Cosa sappiamo della serie HBO su Harry Potter

La prima stagione sarà tratta dal romanzo La pietra filosofale e abbiamo già visto alcuni altri momenti chiave del romanzo d’esordio di J.K. Rowling essere trasposti sullo schermo. La prima stagione di Harry Potter dovrebbe essere girata fino alla primavera del 2026, mentre la seconda stagione entrerà in produzione pochi mesi dopo. Ogni libro dovrebbe costituire una singola stagione, il che significa che avremo sette stagioni nell’arco di quasi un decennio.

HBO descrive la serie come un “adattamento fedele” della serie di libri della Rowling. “Esplorando ogni angolo del mondo magico, ogni stagione porterà ‘Harry Potter’ e le sue incredibili avventure a un pubblico nuovo ed esistente”, secondo la descrizione ufficiale. Le riprese dovrebbero avere inizio nel corso dell’estate 2025, per una messa in onda prevista per il 2026.

La serie è scritta e prodotta da Francesca Gardiner, che ricopre anche il ruolo di showrunner. Mark Mylod sarà il produttore esecutivo e dirigerà diversi episodi della serie per HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. La serie è prodotta da Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films.

Come già annunciato, Dominic McLaughlin interpreterà Harry, Arabella Stanton sarà Hermione e Alastair Stout sarà Ron. Il cast principale include John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton, Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid, Katherine Parkinson nel ruolo di Molly Weasley, Lox Pratt nel ruolo di Draco Malfoy, Johnny Flynn nel ruolo di Lucius Malfoy, Leo Earley nel ruolo di Seamus Finnigan, Alessia Leoni nel ruolo di Parvati Patil, Sienna Moosah nel ruolo di Lavender Brown, Bertie Carvel nel ruolo di Cornelius Fudge, Bel Powley nel ruolo di Petunia Dursley e Daniel Rigby nel ruolo di Vernon Dursley.

Si avranno poi Rory Wilmot nel ruolo di Neville Paciock, Amos Kitson nel ruolo di Dudley Dursley, Louise Brealey nel ruolo di Madama Rolanda Hooch e Anton Lesser nel ruolo di Garrick Ollivander. Ci sono poi i fratelli di Ron: Tristan Harland interpreterà Fred Weasley, Gabriel Harland George Weasley, Ruari Spooner Percy Weasley e Gracie Cochrane Ginny Weasley.

La serie debutterà nel 2027 su HBO e HBO Max (ove disponibile) ed è guidata dalla showrunner e sceneggiatrice Francesca Gardiner (“Queste oscure materie”, “Killing Eve”) e dal regista Mark Mylod (“Succession”). Gardiner e Mylod sono produttori esecutivi insieme all’autrice della serie J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films. La serie di “Harry Potter” è prodotta da HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television.