Star Wars: New Jedi Order, Steven Knight descrive il suo ingresso nel franchise: “Come entrare in un uragano”

Steven Knight, sceneggiatore del film Star Wars: New Jedi Order fino allo scorso ottobre, ha descritto com’è stato scrivere Star Wars, offrendo rassicuranti commenti dopo la sua partenza dal progetto. Il film è stato annunciato alla Star Wars Celebration 2023 e lo sceneggiatore di Peaky Blinders Steven Knight era stato originariamente incaricato di lavorare alla sceneggiatura. Se n’è andato lo scorso ottobre, sostituito di recente da George Nolfi (famoso per The Bourne Ultimatum), e il fandom non sapeva cosa pensare di questi cambiamenti.

Parlando con The Playlist, Steven Knight descrive com’è stato lavorare con Lucasfilm, inclusa la collaborazione con la presidentessa Kathleen Kennedy, che ha descritto come “un piacere”. Secondo Knight, neanche lui si aspettava di scrivere la bozza finale; si aspettava di lavorare sulla sceneggiatura per qualche mese prima di andare avanti.

“E ho sempre saputo che il processo poi sarebbe andato avanti. Quindi, non so cosa della [scrittura] che ho presentato finirà in qualunque sia la prossima incarnazione di quel [film]. È semplicemente fantastico essere lì e farne parte”.

Ha sicuramente sentito la pressione di lavorare su Star Wars, che ha descritto come “come entrare in un uragano, in un certo senso, a causa dei fan, a causa di ciò che vogliono e di ciò che sentono. Quindi sei in questo mondo e stai facendo la tua parte in questo mondo.” Detto questo, gli è piaciuto, sentendo che “voleva davvero usare quell’energia per fare quello che faccio, per contribuire a ciò a cui voglio contribuire.”

Knight ha descritto il privilegio di far parte di un franchise così grande, uno che è stato influenzato da così tanti altri. “Ci sono tutte queste persone che hanno contribuito nel corso degli anni ed è assolutamente una tradizione culturale ora”, ha continuato Knight. “E ci entri con riverenza e fai quello che puoi e poi speri di aver fatto cose che finiranno su quel grande schermo.”

Star Wars: lo sceneggiatore George Nolfi rivela come intende onorare il franchise

Cosa sappiamo su Star Wars: New Jedi Order

I dettagli della trama sono stati tenuti nascosti, ma si dice che il film si svolga 15 anni dopo Star Wars: L’ascesa di Skywalker. Daisy Ridley tornerà nel ruolo dell’eroina della trilogia sequel, Rey, e Sharmeen Obaid-Chinoy è ancora impegnata nella regia. All’inizio del mese, Ridley ha dichiarato a ComicBook che, pur non avendo letto la nuova sceneggiatura, è a conoscenza della storia del film ed è entusiasta del suo potenziale.

L’attrice ha sottolineato che la Lucasfilm si sta prendendo il tempo necessario per garantire che Star Wars: New Jedi Order sia il miglior film possibile. Non si sa quando il film potrebbe iniziare la produzione. Il prossimo film di Star Wars sarà The Mandalorian & Grogu di Jon Favreau, che arriverà nelle sale nel maggio 2026. A questo potrebbe seguire il film di Shawn Levy, la cui data di inizio è prevista per la fine di quest’anno.

