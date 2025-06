Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch in concorso a Venezia 82

La programmazione ufficiale della Mostra Internazionale del Cinema della Biennale di Venezia 2025 sarà annunciata tra qualche settimana, ma un film sembra destinato a essere incluso. Il prossimo lungometraggio di Jim Jarmusch, “Father Mother Sister Brother”, sarà presentato in concorso al Lido, secondo Efe Cakarel, CEO di Mubi, co-produttore del film.

“È già confermato”, ha detto al pubblico al SXSW di Londra, dove venerdì ha tenuto il discorso d’apertura. “Father Mother Sister Brother”, girato lo scorso anno, vede protagonisti Cate Blanchett, Vicky Krieps, Adam Driver, Mayim Bialik, Tom Waits, Charlotte Rampling, Indya Moore e Luka Sabbat.

Il film di Jim Jarmusch è un trittico che segue tre storie distinte ambientate in paesi diversi e incentrate sulle relazioni tra figli adulti, i loro genitori un po’ distanti e tra di loro. La prima parte, “Father”, è ambientata sulla costa orientale degli Stati Uniti nordorientali, “Mother” a Dublino, in Irlanda, e “Sister Brother” a Parigi, in Francia.