I Fantastici Quattro: Gli Inizi, finalmente on line il Main Theme della colonna sonora di Micheal Giacchino

Dopo averlo ascoltato in tanti momenti differenti, tra trailer e scena post credits di Thunderbolts*, il tema principale della colonna sonora di I Fantastici Quattro: Gli Inizi è finalmente disponibile on line. Michael Giacchino vanta la discografia più impressionante tra tutti i compositori che lavorano a Hollywood oggi. A titolo di promemoria, tra i suoi lavori figurano Up, Star Trek, Jurassic World, Spider-Man: Homecoming, Coco, The Batman e innumerevoli altri.

Il prossimo progetto del regista di Werewolf by Night è proprio I Fantastici Quattro: Gli Inizi, e il suo “Main Theme” per la nuova interpretazione del regista Matt Shakman della Prima Famiglia Marvel è finalmente uscito nella sua interezza. È un altro tema che sembra destinato a diventare iconico. Ascoltandolo, è facile immaginare che diventi sinonimo dei Fantastici Quattro negli anni a venire, man mano che si radicano pienamente nell’Universo Cinematografico Marvel.

“Sono stato sul set solo per una settimana”, ha spiegato recentemente Giacchino. “È stato semplicemente emozionante vedere veri set ovunque. Non c’era un Volume o uno schermo verde. Erano semplicemente set meravigliosi. Stanno facendo un lavoro incredibile e gli attori sono tutti fantastici.”

Parlando del suo approccio a questo tema, il compositore ha aggiunto: “L’ispirazione per me è stata un mix di Tomorrowland, ciò che rappresenta, la parata di Disneyland Electric Lights, l’incredibile lavoro di synth che è stato fatto per quell’occasione, e poi The Right Stuff.” “Per me, i Fantastici Quattro erano tutte queste cose, e doveva trasmettere un senso di speranza e ottimismo in un modo che, francamente, nessun altro film Marvel ha ancora fatto”, ha concluso Giacchino.

Il “Main Theme” di I Fantastici Quattro: Gli Inizi sarà pubblicato anche in vinile come singolo, insieme a un brano appena annunciato intitolato “Let Us Be Devoured”, scritto ed eseguito da Andrea Datzman (Inside Out 2). Speriamo che maggiori dettagli sulla colonna sonora vengano svelati presto.

Il film Marvel Studios I Fantastici Quattro: Gli Inizi introduce la prima famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l’intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all’improvviso una questione molto personale.

Il film è interpretato anche da Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles. I Fantastici Quattro: Gli Inizi è diretto da Matt Shakman e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis sono gli executive producer.