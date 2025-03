Freakier Friday: il trailer del sequel con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan

È stato presentato il trailer di Freakier Friday, il film di Nisha Ganatra, con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, sequel della commedia del 2003 Quel pazzo venerdì, con le due attrici nei panni del duo madre-figlia Tess e Anna Coleman. Secondo un comunicato stampa della Walt Disney Company, il sequel presenta una “svolta multigenerazionale”, con il film che riprende molti anni dopo lo scambio di corpi tra Tess e Anna. Anna ha ora una figlia e una futura figliastra. Tess e Anna affrontano dunque le sfide che derivano dalla fusione di due famiglie e “scoprono che il fulmine può davvero colpire due volte”.

Il film originale, basato sull’omonimo romanzo del 1972 di Mary Rodgers, segue Tess e Anna, una coppia madre-figlia. Tess, una madre vedova, si sta preparando per un matrimonio in grande stile, mentre la musicista Anna si prepara per un concerto che potrebbe far esplodere la sua band. Quando le due ricevono un mistico biscotto della fortuna che le porta a scambiarsi i corpi, sono costrette ad accettarsi e riscoprirsi incondizionatamente. Nel marzo 2024 la Disney aveva annunciato ufficialmente che il sequel sarebbe andato avanti, con Ganatra alla regia.

La trama e il cast di Freakier Friday

Il trailer rivela che questa volta si tratta di uno scambio di corpi a quattro: Anna, Tess, la figlia e la figliastra di Anna si risvegliano in corpi diversi. A Curtis e Lohan si aggiungono le star di ritorno Chad Michael Murray, Mark Harmon, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky e Rosalind Chao. La star di The Acolyte Manny Jacinto, l’emergente di Never Have I Ever Maitreyi Ramakrishnan, Sophia Hammons e Julia Butters si sono poi uniti al sequel.

L’uscita del film è prevista per il 2025.