Chris Hemsworth protagonista del film d’azione ambientato sottomarino Subversion

Chris Hemsworth sarà il protagonista di Subversion, un film d’azione ambientato in un sottomarino, in produzione presso gli Amazon MGM Studios. La regia è di Patrick Vollrath (7500), la sceneggiatura è di Andrew Ferguson, mentre la produzione è di Di Bonaventura Pictures.

Il film segue un comandante della Marina un tempo promettente (Chris Hemsworth) che, ricattato da un’operazione simile a quella di un cartello, viene costretto a pilotare un pericoloso sottomarino che trasporta merci illegali in acque internazionali, trovandosi coinvolto in un gioco del gatto e del topo ad alto rischio, tra evasione di blocchi stradali e pericolose minacce sia all’interno che all’esterno del sottomarino.

Il progetto riunisce Hemsworth con gli Amazon MGM Studios, dove sarà anche protagonista di Crime 101, scritto e diretto da Bart Layton, al fianco di Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Halle Berry e Monica Barbaro, la cui uscita nelle sale è prevista per il prossimo anno. Il film riunisce anche Ferguson, quattro volte premiato nella Black List, con lo studio, dove è in fase di sviluppo la sua sceneggiatura di Blood Rush.

Reduce da progetti come Tyler Rake II, Furiosa: A Mad Max Saga – dove ha offerto la sua migliore interpretazione in carriera nei panni di Dementus – e Transformers One, Hemsworth è riprenderà il ruolo di Thor in Avengers: Doomsday, che uscirà anch’esso nei cinema nel 2026. Altri progetti a cui è stato recentemente collegato includono un crossover Transformers/G.I. Joe ancora senza titolo per la Paramount e un film sul Principe Azzurro che Paul King dovrebbe dirigere per la Disney, se lo studio non abbandonerà completamente la sua strategia di sfruttare le proprietà intellettuali animate per i film live-action, sulla scia di Biancaneve.

Il primo lungometraggio del regista tedesco Vollrath, 7500, un thriller d’azione con Joseph Gordon-Levitt, è stato acquisito e distribuito da Amazon Studios nel 2020. È stato anche candidato all’Oscar per il suo cortometraggio live-action Everything Will Be Okay nel 2016.