Jonathan Majors rivela come ha saputo di essere stato licenziato dai Marvel Studios

Jonathan Majors è tornato a parlare del suo licenziamento dal Marvel Cinematic Universe dopo la condanna per aggressione di terzo grado e molestie di secondo grado nei confronti della sua ex fidanzata, Grace Jabbari. Majors interpretava Kang il Conquistatore e tutte le varianti del suo personaggio nel multiverso. Kang era dunque destinato a essere il cattivo principale della Saga del Multiverso del MCU, con Avengers: The Kang Dynasty sarebbe stato il prossimo film degli Eroi più potenti della Terra.

Tuttavia, come già detto, Major è stato licenziato dai Marvel Studios dopo essere stato condannato per quanto poc’anzi riportato. Parlando ora con The Hollywood Reporter, l’attore ha rivelato come ha saputo che la Marvel lo aveva licenziato. L’informazione è arrivata da un membro del suo team legale mentre Majors entrava nella sua auto dopo la sentenza del dicembre 2023. Non appena l’attore è stato condannato, i Marvel Studios hanno proceduto a licenziare Majors, il che ha poi portato all’eliminazione di Kang dalla lista dei progetti del MCU a favore del Dottor Destino.

“Sul licenziamento da parte della Marvel: “Mi ha detto: ‘Te lo dico solo ora. In questo modo non sarai sorpreso e potrai iniziare a elaborare la notizia. Ti hanno licenziato. La Marvel ti ha licenziato”, ha raccontato l’attore. Majors sostiene di essere ora in trattative per un nuovo progetto di film di supereroi, anche se non alla Marvel o alla DC. “Non c’è nessuna relazione con i grandi, DC o Marvel, ma è una storia piuttosto malvagia. Sono contento di leggere questo copione. A volte ho l’impressione che non succederà [a proposito della sua rinascita professionale]. E a volte sembra che inizieremo la prossima settimana”.

Il significato delle dichiarazioni di Jonathan Majors sul licenziamento dal MCU

Era chiaro che la Marvel avrebbe licenziato Majors qualora fosse arrivata una condanna nei suoi confronti. Tuttavia, i commenti di Majors servono ora a chiarire come si sia svolta la cosa, con l’attore che era appena uscito dal tribunale quando gli è stata comunicata la notizia. Un mese prima del suo licenziamento, la Marvel aveva assunto il creatore di Loki, Michael Waldron per lavorare a una nuova stesura della sceneggiatura di Avengers: The Kang Dynasty. In base alla tempistica, è probabile che la Marvel avesse già preso una decisione riguardo a Majors e stesse solo aspettando la sua eventuale condanna per annunciarla.

Il MCU ha superato non solo Majors, ma anche Kang il Conquistatore e tutte le sue varianti. Il nuovo cattivo dei prossimi due film dei Vendicatori, come noto, sarà il Dottor Destino di Robert Downey Jr. e Avengers: The Kang Dynasty è stato reintitolato, diventando Avengers: Doomsday. La condanna di Majors ha poi comportato un forte rallentamento della sua carriera. Tuttavia, come ha dichiarato l’attore, sta iniziando a lavorare per un suo ritorno. Questo sembra includere il ritorno al genere dei supereroi. Tuttavia, dato che Marvel e DC non fanno parte del piano, resta da vedere quale franchise potrebbe essere.