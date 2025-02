Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa trovati morti nella loro casa di Santa Fe

Gene Hackman, due volte vincitore dell’Oscar per “Il braccio violento della legge” e “Gli Spietati”, e sua moglie, la pianista classica Betsy Arakawa, sono stati trovati morti nella loro casa di Santa Fe, nel New Mexico. L’ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fe Adan Mendoza ha confermato la loro morte a Variety dopo la mezzanotte di giovedì. Non ci sono indicazioni immediate di un atto criminale, secondo le autorità, anche se l’ufficio dello sceriffo non ha immediatamente fornito una causa del decesso. Hackman aveva 95 anni. Arakawa 63.

Mercoledì, gli sceriffi hanno visitato la casa di Gene Hackman e Arakawa, che si erano sposati nel 1991. La coppia è stata trovata morta, insieme al loro cane, nella loro residenza in una comunità recintata. “Tutto quello che posso dire è che siamo nel mezzo di un’indagine preliminare sulla morte, in attesa dell’approvazione di un mandato di perquisizione”, ha detto lo sceriffo al Santa Fe New Mexican. La dichiarazione è arrivata prima che le autorità avessero identificato positivamente la coppia, secondo la pubblicazione. “Voglio assicurare alla comunità e al quartiere che non c’è alcun pericolo immediato per nessuno”.

Considerato uno dei grandi attori dello schermo dell’ultima parte del XX secolo, Gene Hackman aveva una grazia amabile, un umorismo facile e una gamma sorprendentemente ampia che lo rendeva ugualmente credibile nei ruoli di perdenti di classe inferiore e dirigenti di alto livello. In effetti, ha interpretato il presidente degli Stati Uniti, sebbene omicida, in “Potere Assoluto” del 1997 e un ex presidente nel suo ultimo film, “Due candidati per una poltrona“.

Come le grandi star del cinema di un’epoca precedente, James Cagney e Humphrey Bogart, Hackman ha trasceso ogni limite con la pura forza della sua presenza, diventando identificabile e ammirato quanto alcuni dei suoi contemporanei più pagati come Robert De Niro, Al Pacino e Dustin Hoffman.

Dopo anni di lotte a teatro e in televisione, Hackman ha sfondato con il suo ruolo dell’esplosivo fratello maggiore di Clyde Barrow nel film del 1967 “Bonnie e Clyde“, che gli è valso la sua prima nomination all’Oscar a sostegno: Pauline Kael ha definito la sua interpretazione la migliore del film. Ha fatto dietrofront nei panni del timido figlio di Melvyn Douglas in “Non ho mai cantato per mio padre” e ha ottenuto una seconda nomination all’Oscar.

Ma il suo ruolo di Popeye Doyle, il poliziotto canaglia nel film vincitore dell’Oscar del 1971 “Il braccio violento della legge“, lo ha definito, facendogli vincere un Academy Award come miglior attore.

Hackman è stato memorabile come giornalista coinvolto negli intrighi della rivoluzione centroamericana in “Under Fire” di Roger Spottiswoode; ha brillato nel suspense “Night Moves” di Arthur Penn; ed è stato scoppiettante e divertente come l’astuto Lex Luthor nei film di “Superman“. L’attore ha dato forza all’allenatore di basket in “Hoosiers” e umorismo ironico all’agente dell’FBI in “Mississippi Burning” (che gli è valso la sua quarta nomination all’Oscar e la seconda in un ruolo da protagonista).

Fino ai suoi primi 70 anni, anche dopo essere stato gravato da problemi cardiaci, ha ottenuto punteggi con caratterizzazioni impressionanti in ruoli sia grandi che piccoli. La sua sicurezza sullo schermo sembrava crescere, non diminuire con l’età: il vero segno di un grande interprete. Spesso ha rubato scene a grandi star, come ha dimostrato al fianco di Meryl Streep in “Cartoline dall’inferno“. Le sue capacità di recitazione a volte sembravano più profonde di nomi più noti, come ha dimostrato al fianco di Tom Cruise in “The Firm“. E quando si è trovato a dover affrontare avversari formidabili come Denzel Washington in “Allarme rosso” e Nick Nolte in “Sotto tiro“, ci sono stati fuochi d’artificio.

Nel 1993, ha vinto un secondo Oscar a sostegno della sua interpretazione di uno sceriffo crudele nel film di Clint Eastwood vincitore dell’Oscar come miglior film “Gli spietati“.

Hackman ha interpretato un ladro di gioielli che cerca di fare un grosso bottino nel suo ultimo lavoro in “Heist” di David Mamet del 2001, ha interpretato il padre losco che cerca di riconciliarsi con la sua famiglia in “I Tenenbaum” di Wes Anderson, ha recitato in “Runaway Jury” (il suo terzo adattamento di John Grisham) e poi si è ritirato dopo la commedia mediocre “Welcome to Mooseport” nel 2004.

Hackman ha scritto tre romanzi con l’archeologo sottomarino Daniel Lenihan: “Wake of the Perdido Star” (1999), “Justice for None” (2004) e “Escape From Andersonville” (2008); “Payback at Morning Peak” del 2011 è stato un lavoro da solista.

Hackman lascia i figli, Christopher, Elizabeth e Leslie.