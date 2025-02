Gene Hackman: 10 cose che forse non sai sull’attore

Nel corso della sua carriera l’attore Gene Hackman si è reso celebre per il ritratto di uomini corrotti, spietati, e privi di morale. Con i suoi ruoli da cattivo è così divenuto uno degli attori più celebri e richiesti della sua generazione, vincendo alcuni tra i più prestigiosi premi dell’industria. Hackman può oggi essere annoverato tra i più grandi attori della storia del cinema, con una carriera e un carisma ancora oggi insuperati.

Ecco 10 cose che forse non sai di Gene Hackman.

I film di Gene Hackman

1. Ha recitato in celebri lungometraggi. L’attore ha esordito al cinema nel 1964 con il film Lilith – La dea dell’amore, per poi ottenere particolare notorietà grazie a Gangster Story (1967). Negli anni successivi continua ad affermarsi con titoli come Gli spericolati (1969), Abbandonati nello spazio (1969), Anello di sangue (1970), e Il braccio violento della legge (1971), con cui si consacra. Successivamente, recita in titoli come La conversazione (1974), Frankenstein Junior (1974), Superman (1978), con Marlon Brando, Superman II (1980), Reds (1981), Superman IV (1987), Mississippi Burning (1988), Gli spietati (1992), di Clint Eastwood, Wyatt Earp (1994), Potere assoluto (1997), Nemico pubblico (1998), con Will Smith, Il colpo (2001) e I Tenenbaum (2001), con Ben Stiller. Il suo ultimo film è Due candidati per una poltrona (2004).

2. Ha vinto due Oscar. Nel corso della sua carriera Hackman ha collezionato un totale di cinque candidature al premio Oscar, tre come miglior attore non protagonista e due per il miglior attore protagonista, vincendo poi il premio in due di queste occasioni. La prima fu nel 1972 come protagonista per Il braccio violento della legge, mentre la seconda nel 1993 come non protagonista per Gli spietati.

3. Ha partecipato al doppiaggio di alcuni film. Oltre ad aver recitato nei film di Superman nel ruolo di Lex Luthor, per il quarto titolo della serie l’attore si cimentò anche con il doppiaggio del personaggio Uomo Nucleare, villain del film. Nel 1998 dà invece voce al Generale Mandibola, cattivo principale del film d’animazione Z la formica (1998), a cui partecipano anche Jennifer Lopez e Sylvester Stallone.

Gene Hackman è stato Lex Luthor in Superman

4. Non voleva tagliarsi i baffi. Tratto caratteristico dell’attore sono i suoi baffi. Particolarmente legato a questi, Hackman non voleva saperne di tagliarli per il ruolo di Lex Luthor in Superman. Il regista Richard Donner riuscì però a convincerlo affermando che se l’attore si fosse tagliato i baffi, anche lui si sarebbe rasato i suoi. A quel punto Hackman acconsentì, per poi scoprire che Donner in realtà non portava i baffi, e quelli sfoggiati al loro incontro erano finti.

5. Inizialmente aveva timore a ricoprire tale ruolo. Quando ad Hackman fu proposto il ruolo del villain del film, egli si dimostrò riluttante ad accettare. Temeva infatti che tale personaggio e tale film avrebbero compromesso la sua carriera di attore serie. Dopo che ebbe saputo che anche il grande Marlon Brando aveva firmato per un ruolo, però, si decise a prendervi parte.

Gene Hackman e Will Smith

6. Hanno lavorato insieme in un film. Nel 1998 Hackman viene convinto dopo diversi rifiuti a recitare nel film thriller Nemico pubblico. Venuto a sapere del suo coinvolgimento, l’attore Will Smith accettò una paga ridotta pur di poter prendere parte al progetto e recitare insieme ad Hackman.

Gene Hackman in Colpo vincente, un film sul basket

7. Ha avuto numerosi litigi con il regista. Nel 1986 l’attore interpreta l’allenatore Norman Dale nel film Colpo vincente. Questo è incentrato sulla figura di Dale, ex allenatore di basket in rovina che in seguito ad un violento litigio finisce con l’essere licenziato e allontanato dall’ambiente. Hackman possiede un carattere notoriamente difficile. Il regista del film, David Anspaugh, ha a tal proposito raccontato di aver vissuto in modo piuttosto conflittuale il periodo del set. Tra lui e Hackman si svolgevano infatti continui litigi, che fecero temere al regista per il proprio posto e la propria salute mentale.

La moglie di Gene Hackman

8. Si è sposato due volte. Ben prima di diventare celebre, l’attore si sposò nel 1956 con una donna di nome Fay Maltese. Da lei ebbe tre figli: Christopher Allen, Elizabeth Jean e Leslie Anne. Divorziarono nel 1986 dopo trent’anni di matrimonio. Nel 1991 si risposò con la musicista Betsy Arakawa, con cui era fidanzato da sette anni e alla quale è stato legato fino alla morte.

Le cause della morte di Gene Hackman

9. C’è un mistero sulla sua morte. Il 27 febbraio 2025 Hackman e la moglie Arakawa sono stati trovati morti nella loro casa di Santa Fe, nel New Mexico. Non ci sono indicazioni immediate di un atto criminale, secondo le autorità, anche se l’ufficio dello sceriffo non ha immediatamente fornito una causa del decesso. Sui corpi dei due non sembrano esserci segni di violenza, né sono stati trovati biglietti di addio. Al momento permane dunque il mistero su cosa sia effettivamente capitato alla coppia.

L’età e l’altezza di Gene Hackman

10. Gene Hackman è nato a San Bernardino, in California, Stati Uniti, il 30 gennaio 1930. È scomparso in un giorno imprecisato di febbraio 2025 all’età di 95 anni. L’attore era alto complessivamente 1,87 metri.

