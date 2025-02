Il piano di Mr. Reed in Heretic: la spiegazione dei i colpi di scena e le rivelazioni del film

Anche se il piano del signor Reed in Heretic (qui la nostra recensione) può sembrare confuso, lo schema ha un senso e i modi in cui va in pezzi hanno tutti un senso se si guarda di nuovo il film. L’eretica è un film horror della A24 su una coppia di missionarie mormoni, la sorella Barnes di Sophie Thatcher e la sorella Paxton di Chloe East, che si ritrovano intrappolate quando un uomo apparentemente amichevole le invita a entrare per discutere di religione. Mentre la conversazione si fa aspra e il tempo fuori peggiora, le due donne spaventate chiedono di andarsene. Il signor Reed, interpretato da Hugh Grant, che prima era affascinante, le informa che non possono andarsene e inizia un gioco psicologico.

Il cast di Heretic è sorprendentemente ridotto, con solo Grant, East e Thatcher che appaiono sullo schermo per la maggior parte del film. Alla fine, Reed dice che Paxton e Barnes possono andarsene, ma i loro tentativi di fuga li portano solo in uno scantinato umido. Lì incontrano una donna anziana emaciata che mangia una torta avvelenata su ordine di Reed. Muore poco dopo, solo per tornare apparentemente in vita pochi minuti dopo. Sussurra un criptico avvertimento alle donne prima di scomparire mentre Paxton e Barnes sono impegnate a cercare una via di fuga alternativa. È allora che il piano di Reed diventa più chiaro.

4 © A24 Films La spiegazione del piano completo del signor Reed in Heretic Il signor Reed ha usato l’inganno e il finto sequestro per mettere alla prova suor Barnes e suor Paxton Barnes accusa Reed di aver inscenato la morte della donna più anziana e il suo successivo risveglio, dicendo che molto probabilmente ha solo vissuto un’esperienza di pre-morte. Questa ipotesi sembra far infuriare il solito placido cattivo, che improvvisamente taglia la gola a Suor Barnes senza preavviso. Mentre lei muore dissanguata, Reed le rimuove un dispositivo contraccettivo e afferma che questa è la prova che si tratta di una “simulazione” e non di una persona reale. La suora Paxton, che prima era ingenua, si rifiuta di credere a questa affermazione e accusa Reed di improvvisare per nascondere il fatto che il suo piano è andato storto. Divertito, Reed chiede a Paxton di approfondire la sua teoria. Reed aveva pianificato tutto questo per dimostrare a Barnes e Paxton che tutte le religioni organizzate si basavano sul controllo coercitivo, piuttosto che sulla fede. Sorella Paxton indovina con precisione il piano di Reed nel finale di Heretic, e questo è un macabro e contorto test della sua fede. La donna che apparentemente è morta e rinata era, in realtà, due donne diverse. La prima è morta veramente dopo aver mangiato la torta avvelenata, mentre la seconda ha spostato il suo corpo e ha preso il suo posto. Reed aveva pianificato tutto questo per dimostrare a Barnes e Paxton che, a suo avviso, tutte le religioni organizzate si basavano sul controllo coercitivo, piuttosto che sulla fede. Quando la vecchia donna uscì dal copione e disse a Barnes che “non è reale”, Reed uccise Barnes per giustificare questo commento, sostenendo che Barnes “non era reale”.

3 © A24 Films Come Heretic imposta il suo piano Mr. Reed Sebbene Heretic, horror religioso, sembri spesso di natura soprannaturale, Heretic, nella sua trama, accenna sottilmente alla realtà concreta del piano di Reed nel corso della storia. Reed parla della canzone di successo degli Hollies, “The Air That I Breathe”, e dei suoi legami con “Creep” dei Radiohead e, successivamente, con “Get Free” di Lana Del Rey, mentre discute delle differenze tra le varie iterazioni. Per spiegare la stessa cosa, usa una metafora che coinvolge The Landlord Game e il suo imitatore Monopoly, paragonando le religioni abramitiche a queste forme d’arte ripetitive e derivate. Anche se a Sister Paxton ci vuole un po’ per rendersene conto, Reed allude anche alla realtà che si cela dietro il suo profeta apparentemente immortale. Reed non ha una prigioniera che può resuscitare ripetutamente, ma ha invece numerose prigioniere intercambiabili che ucciderà volentieri per dimostrare qualcosa. A differenza di molti film horror recenti, i trailer di Heretic non hanno rivelato nessuno dei suoi colpi di scena, e questo rende il piano di Reed più difficile da indovinare prima che venga svelato. Tuttavia, ci sono indizi sulla rivelazione sparsi in tutta la trama. Quando incontra per la prima volta i missionari, Reed li mette a loro agio affermando che la sua moglie inesistente sta preparando una torta di mirtilli immaginaria. Il fatto che il profeta muoia mangiando una torta di mirtilli suggerisce quindi un altro inganno.

2 La spiegazione dello scopo del test del signor Reed Potrebbe essere difficile per gli spettatori decifrare esattamente a cosa mira Reed, poiché sembra essere critico nei confronti della religione organizzata, ma ha anche costruito un elaborato culto della morte nella sua labirintica casa. Tuttavia, il piano del cattivo di Heretic ha senso se si prendono in considerazione gli ultimi commenti di Reed a Paxton. Reed vuole dimostrare ai missionari che ogni credo religioso si basa sul controllo, poiché le circostanze possono sempre essere manipolate per plasmare la prospettiva di una determinata persona. Dopo aver offerto a Suor Barnes e Suor Paxton una prova apparente di vera immortalità, Reed mette alla prova la loro fede nelle sue prove. Reed si offre di uccidere Paxton per dimostrare che tornerà in vita, proprio come sostiene che abbia fatto il suo profeta. Quando Paxton rifiuta e spiega come ha davvero messo in atto il piano, Reed si diverte. Ciò che rende l’horror religioso di A24 così spaventoso è che il suo cattivo non sembra avere un motivo se non quello di sottolineare i pericoli della religione organizzata. Il suo esperimento prende gli elementi più coercitivi delle religioni organizzate, come la misoginia e l’inganno, li distilla e crea quella che lui chiama l’unica “vera religione”. In questo modo contorto, il personaggio di Grant sta cercando di aiutarli a raggiungere l’illuminazione.