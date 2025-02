Amore a Copenaghen: la spiegazione del finale della commedia romantica di Netflix

Amore a Copenaghen, il film di Netflix, è un dramma romantico intenso e coinvolgente che esplora i conflitti individuali nelle relazioni sentimentali. Basato sul romanzo di Tine Høeg, il film approfondisce le sfide della maternità e analizza in modo introspettivo il complesso rapporto che la protagonista sviluppa con il proprio corpo durante l’intero processo.

Mia era una scrittrice di successo, i cui libri trattavano principalmente la lotta per trovare l’amore. Le sue esperienze personali l’avevano profondamente ispirata, portandola a sviluppare una particolare attrazione per uomini più giovani. Aveva quasi paura di essere associata a qualcuno della sua età, forse perché ciò le avrebbe ricordato che non era più la giovane Mia di un tempo. Tuttavia, nonostante preferisse gli uomini più giovani, non riusciva a stabilire con loro un legame romantico profondo.

Powered by

La sua migliore amica, Gro, le presentò Emil durante una delle presentazioni del suo libro. Emil, suo coetaneo, era un archeologo recentemente divorziato, alle prese con il difficile cambiamento della sua vita. Inizialmente, Mia non provò alcun interesse per lui, ma successivamente, riflettendo sulle sue relazioni fallite, decise di dargli una possibilità. Il fatto che Emil fosse un padre single la colse di sorpresa, ma in lui c’era qualcosa di irresistibile, e Mia si sentì pronta a fare il grande passo.

Cosa ha portato Mia allo sfogo in Amore a Copenaghen?

Mia ed Emil si innamorarono perdutamente, e lei capì che lui era l’uomo giusto quando lo sentì raccontare ai suoi figli, Felix e Selma, quanto fosse felice con lei. Ben presto, Emil la presentò ai suoi bambini e Mia si divertì a essere una co-genitrice o una “mamma bonus”. Tuttavia, la gioia della maternità la spinse a desiderare un figlio tutto suo, e Emil accolse con entusiasmo questa idea. Forse Mia temeva che la felicità provata con Felix e Selma potesse svanire, e avere un figlio le sembrava l’unica soluzione per colmare questa paura.

Nonostante i loro tentativi attivi di concepire, Mia non rimase incinta. Dopo una visita in ospedale, le fu consigliata l’inseminazione artificiale. Convinta di essere finalmente incinta, rimase sconvolta quando il test risultò negativo. Poco dopo, la coppia scoprì che il numero di spermatozoi di Emil non era ottimale, rendendo la gravidanza ancora più difficile. Mia dovette assumere farmaci e sottoporsi a iniezioni per aumentare le probabilità di concepimento.

Lo stress e la frustrazione iniziarono a sopraffarla. Non poteva fare a meno di chiedersi perché una donna dovesse affrontare un processo così doloroso, mentre un uomo poteva continuare a vivere liberamente. Sebbene Emil si fosse detto pronto a fare tutto il possibile per aiutarla a concepire, Mia cominciò a dubitare del suo vero impegno. Ma invece di allontanarla, Emil la rassicurò e decisero di riprovare. Per un momento, Mia si immerse nella gioia di stare con il suo compagno, ma la felicità svanì rapidamente quando un altro test risultò negativo.

Mia impose a Emil di smettere di bere, di sbarazzarsi dei suoi slip attillati e di fare ogni possibile sforzo per migliorare la qualità del suo sperma. Nel frattempo, lavorava al suo prossimo romanzo, un racconto sulla sua esperienza come “madre bonus”, con un tocco ironico. Tuttavia, la sua esperienza reale era così estenuante che non riuscì a mantenere il tono leggero e finì per riversare tutte le sue emozioni nel manoscritto. Il libro divenne un diario personale, un modo per elaborare i suoi sentimenti.

Mia iniziò a chiedersi se avrebbe mai avuto un ruolo stabile nella vita di Emil e dei suoi figli. I suoi pensieri depressivi e il senso di autosvalutazione presero il sopravvento. Il sogno della maternità, che doveva essere un’esperienza colma di gioia, si trasformò in un percorso doloroso e straziante. Il suo rapporto con il corpo diventò sempre più complesso: si sentiva “difettosa”, incapace di fare ciò per cui era “destinata”. Dopo l’ennesimo test negativo, Mia perse il controllo e sfogò la sua rabbia su Emil, incolpandolo di tutto ciò che stava vivendo.

Durante una festa, sopraffatta dal dolore e dalla frustrazione, Mia scappò e baciò uno sconosciuto, ma subito dopo si rese conto di quanto fosse confusa e turbata. Tornò a casa, e il mattino seguente si scusò con Emil. Lui, profondamente innamorato, capiva quanto fosse difficile la situazione per Mia e decise di perdonarla. Ripresero così a cercare una gravidanza.

In che modo la situazione di Gro influenzò Mia?

Dopo tre inseminazioni fallite, il medico suggerì alla coppia di provare la fecondazione in vitro (FIV). Mia si sottopose a un altro trattamento ormonale per impedire l’ovulazione. Durante questo percorso, si accorse che i medici parlavano quasi esclusivamente con lei, escludendo Emil, nonostante fosse coinvolto quanto lei. Decise quindi di far valere la sua voce e pretese che il medico si rivolgesse anche a Emil.

Nonostante la difficoltà di condividere pubblicamente la sua esperienza, Mia trovò il coraggio di parlarne durante un incontro. Fu sorpresa dal numero di donne che si riconoscevano nel suo vissuto e si sentì ispirata a scrivere un libro sulla sua lotta per diventare madre.

Nel frattempo, Simon annunciò che Gro era incinta, ma per Gro la notizia fu tutt’altro che felice. Dopo la difficile esperienza vissuta con la gravidanza di Vester, decise di abortire. Da quando aveva scoperto di essere incinta, era tormentata da incubi e ricordi traumatici. Il film mostra come due donne della stessa età potessero vivere esperienze opposte, ma condividere la sensazione di non avere il controllo sul proprio corpo. Alla fine, Gro prese la decisione giusta per sé, e Mia la sostenne senza giudicarla. Mia non poté fare a meno di riflettere sull’ironia della sorte: mentre lei si sforzava disperatamente di rimanere incinta, Gro concepì senza volerlo.

Mia ed Emil hanno formato una famiglia insieme?

Dopo l’ennesimo fallimento, Mia si allontanò da Emil senza dare spiegazioni. I suoi amici e la sua famiglia la esortarono a parlargli, ma lei rifiutò categoricamente. Emil, incapace di accettare la separazione, l’aspettò fuori dal suo appartamento. Quando finalmente parlarono, lui espresse tutto il suo amore per lei e il desiderio di non arrendersi.

Mia, però, si sentiva intrappolata in una vita che non riconosceva più e decise di lasciarlo definitivamente. Tornò al mondo degli appuntamenti, ma presto capì che Emil era stato l’unico uomo a sostenerla in ogni momento, anche nei suoi giorni peggiori. Con questa nuova consapevolezza, Mia corse da Emil e gli chiese un’ultima possibilità. Lui, nonostante il dolore vissuto, l’amava ancora.

Nel finale di Amore a Copenaghen, Mia ed Emil decisero di affrontare il percorso della FIV con una nuova mentalità, mettendo da parte le pressioni e concentrandosi solo sul loro amore. Quando arrivò la notizia che la fecondazione era riuscita, la loro felicità fu immensa: avevano superato una tempesta e finalmente ottenuto il loro lieto fine.