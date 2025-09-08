Harris Dickinson: 10 cose che forse non sai sull’attore

Sono bastati pochi anni e una manciata di ruoli all’attore Harris Dickinson per affermarsi come uno degli interpreti più interessanti della sua generazione. Grazie infatti alla sua partecipazione ad alcuni importanti film d’autore, vincitori anche di importanti premi a livello internazionale, Dickinson si è distinto come attore dotato di molteplici sfumature, capace di passare dalla commedia al dramma e al thriller con grande naturalezza.

Ecco 10 cose che forse non sai su Harris Dickinson.

I film di Harris Dickinson

1. Ha recitato in celebri film. Dickinson debutta al cinema con il film Beach Rats (2017), per poi recitare in Postcards from London (2018), Darkest Minds (2018) e Matthias & Maxime (2019), di Xavier Dolan. Ha poi recitato in Maleficent – Signora del male (2019), con Angelina Jolie, The Souvenir: Part II (2021), The King’s Man – Le origini (2021), con Ralph Fiennes e Triangle of Sadness (2021), con cui ottiene maggiore popolarità. Successivamente recita in Omicidio nel West End (2022), La ragazza della palude (2022), Scrapper (2023), The Warrior – The Iron Claw (2023), con Zac Efron, Babygirl (2024) con Nicole Kidman, e Blitz (2024), con Saoirse Ronan.

2. Ha recitato anche in alcune note serie TV. Oltre che al cinema, Dickinson si è dedicato anche alla televisione, recitando in alcuni episodi di serie come Some Girls (2014), Testimoni silenziosi (2017) e Clique (2017). Nel 2018 interpreta John Paul Getty III nella serie Trust, recitando accanto a Donald Sutherland e Hilary Swank. Nel 2023 è invece tra i protagonisti di A Murder at the End of the World, accanto ad Emma Corrin e Clive Owen.

Harris Dickinson in Triangle of Sadness

3. Si è preparato su un dettaglio poi rimosso dal film. Quando ottenne la parte di Carl in Triangle of Sadness, battendo oltre 120 altri attori candidatisi per il ruolo, ad Harris Dickinson fu detto che il suo personaggio era un meccanico d’auto prima di diventare un modello. Dickinson fece quindi un’intensa ricerca sulla professione, solo per poi scoprire, una volta arrivato sul set, che quel dettaglio era stato eliminato dalla sceneggiatura.

Harrison Dickinson in The King’s Man

4. Ha interpretato il figlio di Ralph Fiennes. Nel film The King’s Man – Le origini, Dickinson ha interpretato Conrad Oxford, il figlio di Orlando – interpretato da Ralph Fiennes -, che si scambia con il soldato Archie Reid per combattere nella Grande Guerra contro la volontà del padre. È questo uno dei ruoli che, prima di Triangle of Sadness, ha permesso all’attore di guadagnare una certa popolarità all’interno dell’industria cinematografica.

Harris Dickinson in Babygirl

5. Harris Dickinson era nervoso all’idea di lavorare con Nicole Kidman. Nella realizzazione di Babygirl, l’attore si è trovato a doversi immergere in questa storia di esplorazione delle dinamiche di potere sessuale, spingendosi in luoghi intimi, imbarazzanti, esilaranti e memorabili. L’incontro con una veterana del cinema come la Kidman lo ha naturalmente intimorito, tuttavia: “Avevamo una regola non scritta che abbiamo rispettato: Non conoscevamo la vita privata dell’altro. Quando stavamo lavorando ed eravamo i personaggi, non ci allontanavamo dal materiale. Non ho mai cercato di allegare tutta la storia di Nicole Kidman. Altrimenti probabilmente mi sarei sentito in difficoltà”.

6. Ha dovuto mostrare molta vulnerabilità con il suo ruolo. Riguardo al mettersi a nudo per questo ruolo, l’attore ha dichiarato: “Avevamo un ambiente davvero sicuro e positivo, grazie al nostro direttore e alla nostra coordinatrice dell’intimità, Lizzy Talbot. Questo ha reso molto più facile l’accesso alla vulnerabilità. Ho avuto la fortuna di crescere in un ambiente molto favorevole, quindi non ho mai avuto problemi a essere vulnerabile. Si tratta solo di sentirsi abbastanza sicuri da poterlo fare”.

Harris Dickinson mostra il fisico in The Warrior – The Iron Claw

7. Si è allenato duramente per il ruolo. Per interpretare il wrestler David Von Erich nel film The Warrior – The Iron Claw, Dickinson si è sottoposto ad un allenamento intensivo al fine di guadagnare la massa muscolare richiesta. Grazie anche alla sua altezza, l’attore ha dunque guadagnato un fisico scolpito e imponente, che viene ampiamente mostrato all’interno del film nelle varie scene di combattimento presenti. Un ruolo dunque fisicamente impegnativo che ha permesso all’attore di mostrare ulteriormente le sue qualità.

Harris Dickinson è su Instagram

8. Ha un profilo sul social network. L’attore è naturalmente presente sul social network Instagram, con un profilo seguito attualmente da 625 mila persone. Su tale piattaforma egli ha ad oggi pubblicato circa un centinaio di post, tutti relativi alle sue attività come attore o modello. Si possono infatti ritrovare diverse immagini relative a momenti trascorsi sul set ma anche foto promozionali dei suoi progetti. Seguendolo si può dunque rimanere aggiornati sulle sue attività.

Harris Dickinson e la fidanzata Rose Grey

9. È fidanzato da molti anni con una musicista. L’attore britannico sta insieme alla musicista Rose Gray da molto tempo, ma i due tendono a mantenere un basso profilo, decisi a mantenere privata la loro relazione. Ad ogni modo, è stato riportato che si sono conosciuti a scuola e hanno iniziato a frequentarsi proprio durante il periodo scolastico. Sebbene non facciano troppe apparizioni pubbliche, considerando quanto tempo sono stati insieme, di tanto in tanto appaiono l’uno nei post di Instagram dell’altra.

L’età e l’altezza di Harris Dickinson

10. Harris Dickinson è nato il 24 giugno del 1996 a East London, Regno Unito. L’attore è alto complessivamente 1,88 metri.

Fonti: IMDb, Instagram, Elle, Buzzfeed, APNews