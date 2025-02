Heretic avrà un sequel, i registi hanno annunciato i piani per un sequel e un prequel

I registi di Heretic Scott Beck e Bryan Woods parlano dei loro progetti per un sequel e dei prequel. Il film horror religioso di A24 ha come protagonista Hugh Grant nel ruolo del sinistro Mr. Reed, che invita due giovani missionari, interpretati da Sophie Thatcher di Yellowjackets e Chloe East di The Fabelmans, a una partita di religione in una notte di tempesta. Heretic ha ricevuto grandi elogi da parte della critica e del pubblico, con un indice di gradimento del 93% da parte dei primi su Rotten Tomatoes.

Il duo di scrittori e registi di Quiet Place ha recentemente discusso dei loro piani per i futuri film Heretic nel podcast di The Discourse, ospitato da The Playlist. Beck ha rivelato che hanno già “idee divertenti” per “sequel” e “un’ottima idea per un prequel”, poiché si divertono a iniziare scrivendo la parte centrale di un progetto. Tuttavia, entrambi amano “iniziare qualcosa di nuovo” invece di fare sequel e prequel basati su idee già esistenti, il che è anche un “problema” che hanno avuto con A Quiet Place. Ecco cosa ha detto il regista:

Sì, ecco il nostro problema [con i sequel]. Abbiamo avuto un problema simile con A Quiet Place, dove non possiamo farci niente. Ricordo che quando avevamo 11 anni e scrivevamo sceneggiature e film, iniziavamo con la seconda parte. Dicevamo: “Questa è la seconda e poi la terza”, perché era divertente. Come l’idea dei sequel è divertente. Quindi, abbiamo una grande idea per un prequel. Abbiamo una buona idea per un sequel, ma odiamo anche i sequel e i prequel. Quello che amiamo è iniziare qualcosa di nuovo e chiedere al pubblico di entrare e vedere qualcosa che, si spera, non abbia mai visto prima.

Cosa significa il commento di Scott Beck per Heretic

Heretic potrebbe avere più sequel

Il commento di Beck indica anche che, sebbene il film horror religioso sembri un evento a sé stante con un finale ben definito, è solo il “secondo atto” nel piano generale del duo scrittore-regista, il che indica che Heretic ha un potenziale di franchising.

D’altra parte, il duo scrittore-regista ha anche rivelato che stanno attivamente portando avanti altri cinque progetti, il che significa che se i futuri film di Heretic dovessero realizzarsi, ci sarebbe probabilmente da aspettare. Il duo ha anche rivelato che gli piace passare da un progetto all’altro, il che significa che un sequel dovrà aspettare il suo turno finché i registi non avranno finito di sviluppare altri progetti. Detto questo, hanno anche confermato che uno dei cinque progetti in cantiere è un “sequel spirituale” di Heretic, lasciando aperta la possibilità di rivisitare il loro nuovo mondo.