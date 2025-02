Heretic, la spiegazione del finale del film con Hugh Grant

Il finale di Heretic è cupo ma gratificante e legato all’esplorazione della fede nel film. Il nuovo horror di Scott Beck e Bryan Woods è una storia cerebrale incentrata su due missionari mormoni che si ritrovano intrappolati nella casa di un signor Reed apparentemente gentile (ma segretamente terrificante). Il film si concentra sui tre personaggi principali di Heretic, lasciando raramente l’edificio una volta che la sorella Barnes e la sorella Paxton sono state inconsapevolmente attirate nella trappola del signor Reed.

È un film cupo che bilancia i suoi temi pesanti e le svolte cupe con alcuni momenti di umorismo e fascino inaspettati, beneficiando in gran parte di una delle più memorabili interpretazioni di Hugh Grant. Questo porta a un finale potente che sottolinea il dibattito centrale al cuore della narrazione, lasciando al contempo abbastanza ambiguità che il trattato del film sulla fede si estende alle convinzioni del pubblico nelle esatte circostanze della trama. Ecco come il finale di Heretic riflette le numerose domande del film sulla fede e sull’aldilà.

Il piano del signor Reed in Heretic: spiegazione di trucchi di resurrezione, della sua vera religione e altro

Le azioni e i piani misteriosi del signor Reed in Heretic sono la vera tensione del film, soprattutto quando si scopre che è molto più brutale di quanto non sembri inizialmente. Nel primo atto di Heretic, il signor Reed è ritratto con un lato dolce ma curioso, pronto a scusarsi per offese involontarie ma dedito alla conversazione. Man mano che la sua conversazione con suor Barnes e suor Paxton diventa più personale e critica, diventa sempre più inquietante. Come scopriranno alla fine le due missionarie (e il pubblico), Reed ha trascorso decenni a studiare la religione alla ricerca di una vera fede da seguire.

Alla fine, la vera “religione” di Reed è l’idea di controllo. Cerca di convincere le giovani donne con le sue parole e quando il tentativo di controllarle fallisce, passa a una “resurrezione” più teatrale di una delle altre donne che ha catturato. Uccidendola e sostituendola con un’altra donna, Reed cerca di spezzare spiritualmente entrambe le giovani donne facendogli rivelare che dopo la morte c’è solo l’oscurità. Il piano di Reed sembra essere quello di piegare mentalmente Paxton e Barnes, aggiungendole alla sua collezione di discepole prigioniere o tentando di ucciderle se ciò fallisce.

Cosa significa l’atterraggio della farfalla su Paxton nel finale di Heretic

All’inizio di Heretic, tra Suor Barnes e Suor Paxton si stabilisce l’idea che le farfalle rappresentino la rinascita e la libertà. Paxton spiega alla sua amica che spera di poter tornare sulla Terra almeno per un breve periodo sotto forma di farfalla quando morirà. In questo modo, potrebbe far visita ai suoi cari e far loro sapere, in qualche modo, che sta bene ed è in pace. Questo introduce l’idea che Paxton possa morire nel film, ma lei è in realtà l’unico personaggio principale a sopravvivere al film.

Dopo la morte di Barnes e Reed, Paxton riesce a fuggire dalla casa ferita, dove una farfalla si posa sulla sua mano. L’implicazione dietro questo momento è che la farfalla è una rappresentazione di Barnes. Nonostante sia stata apparentemente uccisa dal signor Reed all’inizio del film, il ritorno di Barnes in un momento cruciale le ha dato la possibilità di ferire mortalmente Reed e salvare la sua amica. La fuga di Paxton garantisce la sua sopravvivenza e il potenziale salvataggio delle altre donne intrappolate. La farfalla suggerisce a Paxton (e al pubblico) che l’aldilà esiste davvero, giustificando la loro fede.

Barnes è tornata in vita nel finale di Heretic?

Uno dei colpi di scena più duri di Heretic arriva quando il signor Reed affronta Barnes e Paxton dopo aver tentato di ingannarli con una resurrezione. Barnes lo chiama a gran voce e accusa l’intera faccenda di essere un trucco mal costruito che lei può vedere attraverso. Prima che possa avvicinarsi abbastanza per attaccarlo, Reed le taglia la gola con un taglierino, apparentemente uccidendola quasi immediatamente. Barnes rimane lontana dal resto del climax di Heretic fino ai momenti finali, quando lei improvvisamente riappare e uccide Reed per salvare Paxton.

In questa scena è in gioco un’interessante ambiguità, poiché non è chiaro quale sia l’esatta natura di questo momento. È possibile che Barnes stesse fingendo la sua morte, aspettando di poter usare le ultime forze in un momento cruciale. Sarebbe un’abile inversione di tendenza da parte di Reed, che usa le donne catturate per ingannarle su un miracolo fingendo una resurrezione. Tuttavia, è anche possibile che Barnes sia davvero risorto, almeno abbastanza a lungo da fermare Reed. Le qualità spirituali di Heretic e la consapevolezza del dubbio e della possibilità rendono entrambe le opzioni direzioni tematicamente avvincenti.

Perché il signor Reed ha così tante donne rinchiuse nel suo seminterrato e da dove vengono

Una delle rivelazioni più oscure di Heretic è la scoperta di tutte le donne che il signor Reed ha catturato nel corso degli anni. Mentre cerca di trovare una via di fuga dopo l’apparente morte di suor Barnes, suor Paxton si imbatte in un certo numero di donne tenute in gabbia. Reed spiega che anche loro sono state catturate da lui e che apparentemente non sono riuscite a sfuggire ai suoi giochi mentali e alle sue manipolazioni. Questo le ha lasciate affamate e condizionate a seguire i suoi ordini, con Reed che chiaramente risponde a qualsiasi insubordinazione con misure estreme.

Al momento della stesura di questo articolo, Heretic ha un punteggio critico positivo del 94% su Rotten Tomatoes.

Le donne catturate dal signor Reed assecondano le sue convinzioni sul potere e sull’importanza del controllo. Nella sua visione del mondo, il controllo è l’unica vera religione nel mondo di Heretic. Permette alle persone di dominare gli altri e di cambiare il mondo che li circonda. In questo senso, il trattamento riservato dal signor Reed agli “apostoli” come schiavi della sua causa è rafforzato dal fatto che li controlla in ogni modo immaginabile. È una mentalità molto oscura, che il signor Reed mette in pratica in modo terrificante.

Il signor Reed ha una moglie in Heretic?

Uno dei primi grandi colpi di scena in Heretic è anche l’indizio iniziale che avverte la sorella Barnes del pericolo in cui si trovano le due giovani donne. Il signor Reed liquida le preoccupazioni di Barnes e Paxton di rimanere sole con lui sostenendo che sua moglie è timida e impegnata a preparare una torta nell’altra stanza. Questo è inizialmente giustificato dall’odore di torta ai mirtilli che riempie la casa. Tuttavia, il profumo proviene in realtà da una candela vicina. Il signor Reed non sembra avere una moglie nel senso comune del termine.

Tuttavia, i suoi “discepoli” sono implicitamente le sue “mogli”, che obbediscono doverosamente ai comandi del capofamiglia. Questo tipo di atteggiamento è prefigurato all’inizio del film, quando Reed insulta il fondatore della Chiesa mormone Joseph Smith facendo riferimento a teorie secondo cui le sue iniziali affermazioni di ispirazione divina erano in parte per coprire i suoi affari e giustificare la sua fede nella poligamia. In un certo senso, il signor Reed ha una propensione simile a controllare più donne, anche se in un modo molto più opprimente e cupo.

Il vero significato di Heretic

Heretic parla in gran parte di fede. Al centro della narrazione c’è un’analisi approfondita della fede come strumento, sia per i potenti per dominare gli altri, sia per gli oppressi in cui credere. Il percorso di Reed verso la scoperta di una vera fede lo ha portato al suo stato attuale, mentre la sorella Reed e la sorella Barnes si aggrappano alla propria fede. Alla fine, la sorella Paxton e la sorella Barnes rimangono salde nelle loro convinzioni invece di arrendersi a Reed, risparmiando loro il destino delle altre vittime di Reed.

Questa fiducia reciproca e nelle proprie convinzioni sembra ripagata, poiché a Barnes viene data la possibilità di vendicare la sua morte e di salvare Paxton lungo il percorso. La farfalla alla fine del film sottolinea questo sviluppo, a significare che la loro fede è stata in qualche modo ricompensata con la pace trovata da Barnes. Se da un lato la fede può essere usata come un’arma, dall’altro può anche essere uno scudo, e questo alla fine dà a Paxton la possibilità di sopravvivere agli eventi oscuri del finale di Heretic.