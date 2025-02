Heretic è uno dei film horror più apprezzati dell’anno su Rotten Tomatoes

Il nuovo film di Hugh Grant, Heretic, è uno dei film horror più apprezzati dell’anno, con un punteggio del 94% su Rotten Tomatoes. Inoltre, Heretic è uno dei film più acclamati dalla critica nella carriera di Grant. Grant non è un attore comunemente noto per aver recitato in film horror, quindi il suo ruolo del diabolico Mr. Reed in Heretic è sorprendente. Oltre a Grant, il cast di Heretic include Sophie Thatcher, Chloe East e Topher Grace.

La storia dell’ultimo film horror della A24 segue due giovani missionarie, Suor Barnes e Suor Paxton, che vengono invitate a casa di Mr. Reed per parlare della loro fede. Tuttavia, scoprono presto che il signor Reed non è l’uomo gentile che sembrava essere inizialmente e rimangono intrappolati in un orribile gioco del gatto e del topo all’interno della sua casa. Il film è stato scritto e diretto da Scott Beck e Bryan Woods, la coppia nota per aver scritto A Quiet Place, e ha ricevuto una miriade di recensioni positive dopo l’uscita di Heretic.

Recensioni di Heretic Lode alla performance di Hugh Grant e alla storia religiosa

Le recensioni di Heretic la lodano come uno dei migliori film horror dell’anno e sottolineano quanto sia minaccioso Hugh Grant nel film. Mentre la prima metà del film aumenta lentamente la tensione mentre i tre personaggi principali si spostano da una stanza all’altra discutendo delle loro credenze religiose, la seconda metà mostra esattamente quanto sia sinistro il signor Reed. Nella recensione del film, Empire ha descritto Heretic come “un horror incredibilmente teso e ben contenuto, che mette in mostra una svolta davvero agghiacciante di Hugh Grant”.

Mae Abdulbaki di ScreenRant ha fatto eco a questo sentimento, descrivendo il signor Reed di Grant come “il miglior tipo di cattivo: minaccioso, provocatorio e affilato come un coltello”. Parlando dell’importante aspetto religioso del film, Brian Tallerico di RogerEbert.com ha osservato che, sebbene ci siano stati molti film horror su fanatici religiosi violenti, Heretic è “più un gioco mentale, uno studio non solo delle storie che ci vengono raccontate, ma di chi ce le ha raccontate”.

Come si confronta il punteggio di Heretic su Rotten Tomatoes con quello di altri film horror

Heretic è uno dei film horror più apprezzati degli ultimi tempi

Heretic è di gran lunga il film di maggior successo nella carriera di Beck e Woods. Anche se il punteggio di A Quiet Place su Rotten Tomatoes rimane più alto, Beck e Woods hanno scritto solo quel film. Dei film diretti da Beck e Woods, non tutti sono stati apprezzati dalla critica. Il loro film horror del 2019 Haunt – La casa del terrore ha ottenuto il 71% su Rotten Tomatoes, ma due dei loro altri progetti recenti, 65 del 2023 e Nightlight del 2015, hanno ottenuto rispettivamente il 36% e il 14%.

In vista dell’uscita di Heretic, la premessa del film è stata paragonata ad altri recenti film horror. Sebbene la storia di Heretic sia piuttosto unica, è stata paragonata a Barbarian, che presenta un’area nascosta e inquietante all’interno di una casa, e a Don’t Breathe, che include diversi giovani bloccati in una casa con un uomo molto più anziano. Barbarian ha un impressionante 92% su Rotten Tomatoes, mentre Don’t Breathe ha un punteggio dell’88%. Pertanto, Heretic è attualmente valutato più in alto di entrambi, il che dimostra che è un film horror da non perdere.