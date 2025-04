I Fantastici Quattro: Gli Inizi, il regista del film MCU conferma che esistono in un universo senza altri eroi

Il regista Matt Sharkman conferma che I Fantastici Quattro: Gli Inizi si svolge in un universo in cui non ci sono supereroi diversi dal team titolare dell’MCU. Nonostante siano alcuni dei personaggi più famosi del multiverso Marvel da oltre sessant’anni, i Fantastici Quattro sono rimasti assenti dall’MCU per tutti i diciassette anni di storia del franchise. La prima famiglia della Marvel farà il suo debutto nella Fase 6, proprio prima che Robert Downey Jr. nel ruolo di Doctor Doom si incoroni come il cattivo multiversale dell’MCU in Avengers: Doomsday.

In un’intervista con Empire, il regista di I Fantastici Quattro: Gli Inizi Matt Shakman, rivela che non ci sono altri supereroi nell’universo alternativo della squadra titolare. Mentre quasi tutti gli altri film e serie della Marvel si svolgono nella stessa continuità delle battaglie dei Vendicatori, i Fantastici Quattro della Marvel saranno gli unici supereroi nel loro film, e si incroceranno con altri personaggi della Marvel solo quando accederanno al viaggio multiversale in Avengers: Doomsday. Leggi i commenti completi di Matt Shakman qui sotto:

“Siamo il nostro universo, il che è meraviglioso e liberatorio. Non ci sono davvero [altri] supereroi. Non ci sono Easter egg. Non ci si imbatte in Iron Man o altro. Sono loro, in questo universo. Adoro l’universo Marvel interconnesso, ma possiamo fare qualcosa di così nuovo e diverso. Alla fine, questo mondo si incontrerà con altri mondi, ma per ora questo è il nostro piccolo angolo.”

Cosa significano i commenti del regista dei Fantastici Quattro sui supereroi

A differenza della maggior parte dei film e delle serie della Marvel, I Fantastici Quattro: Gli Inizi dovrebbe evitare ogni tipo di riferimento ad altri personaggi ed eventi della Marvel, almeno per la maggior parte della sua durata. Il concetto di “supereroe” potrebbe essere coniato nella linea temporale dei Fantastici Quattro solo al loro ritorno dalla missione spaziale. Reed Richards, Sue Storm, Ben Grimm e Johnny Storm sono gli unici individui con superpoteri nel loro universo e probabilmente credono che le loro abilità garantiscano la protezione del loro mondo da tutte le minacce, almeno fino all’arrivo di Galactus.

Grazie al suo intelletto geniale, Reed Richards potrebbe sospettare che ci siano altri universi paralleli là fuori, ma l’accesso ad altre realtà potrebbe essere fuori discussione per la sua famiglia durante gli eventi di I Fantastici Quattro: Gli Inizi.

Tuttavia, deve esserci un modo per i Fantastici Quattro di viaggiare nella linea temporale principale dell’MCU prima o durante gli eventi di Avengers: Doomsday. L’arrivo di Galactus potrebbe essere l’evento che costringerà i Fantastici Quattro a scoprire il multiverso e a cercare rifugio in una linea temporale diversa.