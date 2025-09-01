HomeCinema News2025

I Fantastici Quattro: Gli Inizi supera i 500 milioni di incasso!

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
I Fantastici Quattro - Gli inizi
Foto di Marvel Studios/MARVEL STUDIOS - © 2025 20th Century Studios / © and ™ 2025 MARVEL.

I Fantastici Quattro: Gli Inizi ha superato un importante traguardo al botteghino. Il film, che introduce il quartetto protagonista nell’universo cinematografico Marvel, è il 37° capitolo della serie interconnessa dedicata ai supereroi ed è il terzo film Marvel ad essere uscito nel 2025, dopo Captain America: Brave New World e Thunderbolts*. Il prossimo capitolo, Spider-Man: Brand New Day, è previsto per luglio 2026.

Tornando a I Fantastici Quattro: Gli Inizi, il film ha debuttato con 117,6 milioni di dollari, il miglior risultato dell’anno per l’MCU nel weekend di apertura negli Stati Uniti. Tuttavia, ha subito un crollo nel secondo weekend con un calo del 67,1%, uno dei peggiori della serie. Ciononostante, nelle settimane successive ha continuato a scalare lentamente e costantemente le classifiche. Secondo The Numbers, il film ha ora raggiunto un incasso globale di 505,1 milioni di dollari entro la metà del weekend festivo del Labor Day, il suo sesto weekend nelle sale.

Questo totale comprende 264,6 milioni di dollari incassati nelle sale nazionali e altri 240,5 milioni di dollari nei mercati internazionali. Questo rende I Fantastici Quattro: Gli Inizi solo il nono film del 2025 a superare l’importante traguardo dei 500 milioni di dollari a livello globale, dietro Mission: Impossible – The Final Reckoning, Superman, F1 – Il film, Dragon Trainer, Jurassic World – La rinascita, Minecraft, Lilo & Stitch e Ne Zha II.

Inoltre, è il primo e unico film MCU a raggiungere questo traguardo nel 2025, avendo superato di gran lunga sia Captain America: Brave New World (415,1 milioni di dollari in tutto il mondo) che Thunderbolts* (382,4 milioni di dollari). Nonostante abbia raggiunto questo importante traguardo, I Fantastici Quattro: Gli Inizi sta ancora faticando a scalare la classifica di tutti i tempi dei film del Marvel Cinematic Universe. Dopotutto, la redditizia serie di film sui supereroi, che ha incassato complessivamente più di 32 miliardi di dollari in tutto il mondo, ha già avuto altri 26 episodi che hanno incassato più di 500 milioni di dollari.

Articolo precedente
Frank Grillo elogia il DCU: “Hanno il controllo di ciò che sta accadendo”
Articolo successivo
Un anno di scuola: recensione del film di Laura Samani – Venezia 82
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved