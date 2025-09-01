I Fantastici Quattro: Gli Inizi supera i 500 milioni di incasso!

I Fantastici Quattro: Gli Inizi ha superato un importante traguardo al botteghino. Il film, che introduce il quartetto protagonista nell’universo cinematografico Marvel, è il 37° capitolo della serie interconnessa dedicata ai supereroi ed è il terzo film Marvel ad essere uscito nel 2025, dopo Captain America: Brave New World e Thunderbolts*. Il prossimo capitolo, Spider-Man: Brand New Day, è previsto per luglio 2026.

Tornando a I Fantastici Quattro: Gli Inizi, il film ha debuttato con 117,6 milioni di dollari, il miglior risultato dell’anno per l’MCU nel weekend di apertura negli Stati Uniti. Tuttavia, ha subito un crollo nel secondo weekend con un calo del 67,1%, uno dei peggiori della serie. Ciononostante, nelle settimane successive ha continuato a scalare lentamente e costantemente le classifiche. Secondo The Numbers, il film ha ora raggiunto un incasso globale di 505,1 milioni di dollari entro la metà del weekend festivo del Labor Day, il suo sesto weekend nelle sale.

Questo totale comprende 264,6 milioni di dollari incassati nelle sale nazionali e altri 240,5 milioni di dollari nei mercati internazionali. Questo rende I Fantastici Quattro: Gli Inizi solo il nono film del 2025 a superare l’importante traguardo dei 500 milioni di dollari a livello globale, dietro Mission: Impossible – The Final Reckoning, Superman, F1 – Il film, Dragon Trainer, Jurassic World – La rinascita, Minecraft, Lilo & Stitch e Ne Zha II.

Inoltre, è il primo e unico film MCU a raggiungere questo traguardo nel 2025, avendo superato di gran lunga sia Captain America: Brave New World (415,1 milioni di dollari in tutto il mondo) che Thunderbolts* (382,4 milioni di dollari). Nonostante abbia raggiunto questo importante traguardo, I Fantastici Quattro: Gli Inizi sta ancora faticando a scalare la classifica di tutti i tempi dei film del Marvel Cinematic Universe. Dopotutto, la redditizia serie di film sui supereroi, che ha incassato complessivamente più di 32 miliardi di dollari in tutto il mondo, ha già avuto altri 26 episodi che hanno incassato più di 500 milioni di dollari.