I fratelli Russo offrono una criptica risposta al coinvolgimento degli eroi Marvel di Disney+ nei prossimi Avengers

Joe e Anthony Russo rispondono alla domanda se Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars avranno come protagonisti alcuni degli eroi del Marvel Cinematic Universe visti su Disney+. Mentre la Saga del Multiverso non ha ancora visto la presenza di alcun episodio degli Avengers, le cose stanno per cambiare con la Fase 6, che prevede non uno, ma ben due film incentrati sull’iconica squadra di supereroi del MCU. Dal momento che Doomsday e Secret Wars presenteranno vari personaggi della linea temporale Marvel per i film della Fase 6, la domanda più grande che circonda i progetti è quali eroi appariranno.

In una nuova intervista a TechRadar, è stato chiesto ai fratelli Russo se personaggi come Moon Knight, Ms. Marvel, Kate Bishop o Wiccan potrebbero comparire in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars dopo le loro rispettive introduzioni in vari show Disney+. Mantenendo un tono criptico, Anthony Russo ha dato la seguente risposta su come si stanno approcciando al casting dei due film: “Per quanto riguarda gli elementi a cui attingiamo per la nostra narrazione, abbiamo una visione globale del MCU. Quindi, senza entrare nello specifico, questo è l’universo all’interno del quale stiamo raccontando una storia. Potete leggerci quello che volete”.

Cosa significano i commenti dei fratelli Russo per Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars

Come è consuetudine dei Marvel Studios, non sorprende che i fratelli Russo non siano in grado di confermare chi farà o meno parte del cast di Avengers: Doomsday, così come quelli coinvolti in Avengers: Secret Wars. Spetta sempre ai Marvel Studios decidere quanto rivelare dei loro rispettivi film, soprattutto se si tratta di qualcosa di così grande come i film degli Avengers. Annunci importanti, come la presenza degli eroi Disney+ nei sequel dei Vendicatori, potrebbero essere conservati per il San Diego Comic-Con 2025.

Dato l’enorme arco narrativo che avrà luogo in Avengers: Doomsday e l’inclusione di Secret Wars come materiale di partenza, è probabile che nel finale della Saga del Multiverso ci sarà una varietà di eroi già affermati e di nuova introduzione. Sarebbe certamente scioccante se nei due film non fossero presenti la maggior parte degli eroi Disney+ introdotti nelle Fasi dalla 4 alla 6, soprattutto perché alla luce di una minaccia importante come il Dottor Destino. Sarebbe inoltre un enorme spreco se i nuovi eroi degli show non avessero la possibilità di unirsi a quella che sarà una nuova generazione di Vendicatori.