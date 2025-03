Martin Scorsese al lavoro sull’adattamento del romanzo Gilead per Apple

Martin Scorsese e Apple starebbero adattando i romanzi di Gilead con Leonardo DiCaprio come protagonista. Il leggendario regista ha già collaborato con Apple per il suo ultimo film, Killers of the Flower Moon, che ha visto DiCaprio nel ruolo di protagonista ed è stato candidato a 10 premi Oscar, tra cui miglior film e miglior regia. Dopo l’uscita del film nell’ottobre 2023, il regista 82enne ha ventilato molte opzioni per il suo prossimo film, tra cui un film sulla vita di Gesù, un biopic su Frank Sinatra, il thriller The Devil in the White City e un gangster movie con Dwayne Johnson.

Ora un altro progetto si starebbe aggiungendo alla lista. Secondo Publishers Weekly, Apple Original Films avrebbe infatti raggiunto un accordo per lo sviluppo dei romanzi di Gilead di Marilynne Robinson, con Martin Scorsese impegnato a scrivere, dirigere e produrre, e Leonardo DiCaprio impegnato come protagonista, a partire da Home, il secondo dei quattro romanzi della serie. Non ci sono al momento dettagli sui piani di adattamento dei restanti romanzi, né è chiaro quando questo progetto potrebbe concretizzarsi

Di cosa parlano i romanzi Gilead di Marilynne Robinson?

Protagonista dei romanzi è il reverendo John Ames, che sta morendo. Non potrà crescere il figlio di soli sette anni, né educarlo, né offrirgli testimonianza di sé. Sceglie così di affidarsi a una lettera-diario che dica un giorno al bambino ormai adulto ciò che di suo padre è importante sapere. Gli racconterà del nonno abolizionista e del padre pacifista, delle rovine di un luogo già baluardo della libertà americana, delle sue convinzioni e dei suoi dubbi, di quanto abbia amato questa vita che si appresta a lasciare. In un discorso lucido e luminoso da padre a figlio, da padre a Padre, dove l’intelligenza e la speranza parlano la stessa lingua. La scrittrice ha poi utilizzato personaggi ed eventi di Gilead in tre romanzi successivi: Home, Lila e Jack.

Cosa significa questo nuovo progetto per Martin Scorsese

Poco dopo l’uscita di Killers of the Flower Moon nell’ottobre 2023, è stato riferito che il prossimo film di Martin Scorsese sarebbe stato A Life of Jesus, basato sul libro di Shūsaku Endō. Poco dopo, è stato riferito che era in fase di sviluppo anche un biopic su Frank Sinatra con DiCaprio. Tuttavia, entrambi i progetti si sarebbero al momento arenati e sono stati rinviati. A sua volta, Scorsese ha iniziato a esplorare altre opzioni per il suo prossimo film. Più recentemente, il film Devil in the White City sarebbe stato ripreso dai 20th Century Studios con Scorsese e DiCaprio alla regia e come protagonisti.

Nel febbraio 2025, è stato poi riferito che Scorsese sta preparando un progetto descritto come un “Quei bravi ragazzi ambientato alle Hawaii che incontra The Departed“, con DiCaprio, Dwayne Johnson ed Emily Blunt come protagonisti. Ora, l’adattamento di Gilead è solo l’ultimo progetto che Scorsese avrebbe in fase di sviluppo con DiCaprio come protagonista. Dopo che A Life of Jesus e il suo biopic su Frank Sinatra si sono arenati, sembra che con quattro e forse più progetti in fase di sviluppo, Scorsese stia provando ad aprirsi quante più strade possibili, sperando che almeno uno dei progetti venga approvato.