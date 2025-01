Resident Evil potrebbe tornare al cinema con Zach Cregger

Sebbene i precedenti film di Resident Evil con Milla Jovovich abbiano sicuramente trovato un pubblico, per molti fan della longeva serie basata sui videogiochi survival horror non abbiamo ancora avuto un adattamento davvero grandioso. Ciò potrebbe cambiare con Zach Cregger al timone.

Il prossimo progetto del regista di Barbarian come parte del suo attuale accordo con la New Line Cinema è Weapons, che è ora in produzione e dovrebbe arrivare nelle sale all’inizio del 2026. Tuttavia, lo scorso settembre ha circolato una voce secondo cui il regista molto richiesto sarebbe stato corteggiato dalla Sony Pictures per un nuovo film di Resident Evil. Secondo il report, è ora in corso un’intensa guerra di offerte, con “quattro studi che si danno da fare per vincere, tra cui Warner Bros. e Netflix”.

Resident Evil tornerà al cinema

L’ultimo lungometraggio di Resident Evil è stato Welcome to Racoon City di Johannes Roberts (47 Meters Down, The Strangers: Prey at Night) con Kaya Scodelario (Crawl) nel ruolo di Claire Redfield, Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) nel ruolo di Jill Valentine e Robbie Amell (Upload) nel ruolo di Chris Redfield. Non è stato ben accolto dai fan o dalla critica.

Più di recente, una serie live-action di Resident Evil con protagonista il defunto Lance Reddick (John Wick, The Wire) nel ruolo di Albert Wesker è stata pubblicata su Netflix, e ha ricevuto un’accoglienza ancora peggiore.

Non ci sono dettagli sul film che Cregger dirigerà, ma si prevede che “sarà più incentrato sull’horror e più fedele ai giochi iniziali“.