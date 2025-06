J.J. Abrams torna alla regia: prime foto di Glen Powell dal set di Glasgow

Glen Powell è al lavoro su un nuovo entusiasmante film d’azione con J.J. Abrams! L’attore 36enne è stato avvistato con un costume futuristico mentre girava il film fantasy senza titolo mercoledì 18 giugno a Glasgow, in Scozia.

Glen è stato visto lavorare insieme a un gruppo di comparse, alcune delle quali sembravano vestite da alieni, per la scena.

Al momento non si sa nulla della trama del film, ma sappiamo che Jenna Ortega, Emma Mackey e Samuel L. Jackson reciteranno al fianco di Glen. Abrams è il regista, sceneggiatore e produttore del film per la Warner Bros.

Glen ha molti progetti in cantiere: ha appena firmato per un film sui vigili del fuoco con Ron Howard, reciterà in una commedia di Judd Apatow, in un film di fantascienza di Barry Jenkins e nel remake del film The Running Man.

Glen Powell and his stunt double spotted filming J.J. Abrams’ new movie ‘Ghostwriter’.

Actor Glen Powell is seen in character on the set of Ghostwriter, chatting with director J.J. Abrams as the street is transformed with futuristic cars and props for the sci-fi production.

