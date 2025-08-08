Tom Cruise: il nuovo film thriller dell’attore avrebbe perso il suo regista

Il nuovo film thriller con Tom Cruise, Deeper, potrebbe essere in difficoltà maggiori rispetto a quanto inizialmente riportato, poiché il progetto sarebbe stato bloccato non solo a causa di una serie di divergenze sul budget (come già emerso a luglio) ma anche per il possibile abbandono del regista Doug Liman. Il film, descritto come un’avventura sottomarina e che vedrebbe Cruise recitare accanto a Ana de Armas, dovrebbe infatti riunire l’attore con il regista per la terza volta dopo Edge of Tomorrow e Barry Seal – Una storia americana.

Da quando però a luglio erano emerse notizie secondo cui la Warner Bros. era riluttante a impegnarsi per il budget di 275 milioni di dollari del film – con lo studio che cercava di realizzarlo per non più di 230 milioni di dollari – sembrerebbe che ora si sia aggiunto anche il problema dell’abbandono di Liman. Sempre Puck riferisce infatti di divergenze creative che avrebbero portato il regista a disinteressarsi del progetto. Al momento non ci sono conferme ufficiali in merito, ma se ciò fosse vero renderebbe più complesso il destino di Deeper.

Al momento si ritiene che la Universal possa essere una possibile nuova casa per il film, se l’accordo con la WB dovesse fallire, ma secondo quanto riferito la società non ha ancora ricevuto alcuna nuova proposta. Probabilmente Liman potrebbe aver avuto da ridire sulla necessità di ridurre il budget, che obbliga a ripensare buona parte del film. Conoscendo Tom Cruise e considerando anche l’incredibile sequenza sottomarina vista nel recente Mission: Impossible – The Final Reckoning è molto probabile che l’attore non voglia realizzare nulla che sia meno epico di quanto fatto in quell’occasione.

Considerando le premesse del nuovo film, sembra improbabile che Cruise sia disposto a fare marcia indietro quando si tratta del budget. Pertanto, a meno che la Warner Bros. non ceda, sembra che il film avrà bisogno di un’altra casa di produzione se vuole essere realizzato e, a questo punto, anche di un nuovo regista. Non resta a questo punto che attendere maggiori novità sul progetto.