Spider-Man: Brand New Day, il ruolo di Sadie Sink sarebbe stato rivelato!

Il misterioso ruolo di Sadie Sink in Spider-Man: Brand New Day continua a essere un argomento molto dibattuto online. Jean Grey, Mayday Parker e Gatta Nera sono solo alcuni dei nomi che circolano da quando l’attrice è stata scelta. È poi anche emersa una teoria secondo cui Sink interpreterà la figlia dello Spider-Man di Tobey Maguire. L’insider Kristan Harloff, tuttavia, riferisce di aver sentito dire con “buona certezza” che la Sink interpreterà Gwen Stacy in Spider-Man: Brand New Day.

È sicuramente perfetta per il ruolo di Gwen e, dato che Peter Parker probabilmente andrà al college, ha senso aggiungere al cast un personaggio che ha definito quegli anni per lui nei fumetti. Se Sink interpreterà Gwen, potremmo vederla diventare il nuovo interesse amoroso di Spidey o forse vestire lei stessa i panni di una supereroina. Viene a questo punto da chiedersi se la MJ di Zendaya (che alcune foto ci hanno mostrato sul set) verrà progressivamente messa da parte, dato che ora non ha più alcun ricordo di Peter Parker.

Gwen Stacy, il grande amore della vita del giovane Peter ha fatto il suo debutto sul grande schermo nel 2007 in Spider-Man 3, dove è stata interpretata da Bryce Dallas Howard. Emma Stone ha assunto il ruolo nel film The Amazing Spider-Man del 2012 ed è tornata in The Amazing Spider-Man 2. In questo sequel, Gwen è stata uccisa da Harry Osborn dopo che questi è diventato il “Green Goblin” (o almeno una sua versione) e Spider-Man non è riuscito a salvarla in tempo. Non resta dunque che una conferma ufficiale che il personaggio sta tornando, con il volto di Sadie Sink.

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.